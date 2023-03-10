Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde yağmur var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde yağmur var
ABONE OL

Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde yağmur var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, İzmir ve Çanakkale çevreleri, Sinop ile Samsun Çevreleri, Antalya ve Isparta bölgesi, Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu olacak. Ege'nin kıyı kesimleri ile Marmara'da lodos etkisini sürdürecek.

Son dakika: Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde yağmur var
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi, Antalya, Isparta, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Mardin'in doğusu ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADIYAMAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

7.Yargı Paketi MECLİS'E GELDİ! 7.Yargı Paketi'nde neler var, maddeleri neler ve ne zaman yürürlüğe girecek?
GÜNDEM 7.Yargı Paketi maddeleri
Son dakika haberleri: İstanbul'da feci kaza! Alkollü TIR sürücüsü bariyerlere çarptı!
GÜNDEM Alkollü TIR sürücüsü bariyerlere çarptı!
KAYSERİ DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Kayseri deprem bölgesi mi ve Kayseri'de fay hattı var mı? Kayseri deprem riskli ilçeler listesi
GÜNDEM Kayseri deprem haritası ile riskli ilçeler!
Son dakika: İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
GÜNDEM Vapur seferlerine lodos engeli
CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cuma namazı nasıl kılınır, saat kaçta ve kaç rekat? Cuma namazına nasıl niyet edilir, hangi dualar ve sureler okunur?
GÜNDEM Diyanet ile Cuma namazı kılınışı
CUMA SAATİ | 10 Mart 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma vakti ne zaman? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri
GÜNDEM Diyanet ile Cuma namazı vakitleri
Son dakika haberleri: Sevgiliye demir çubukla bayıltan şiddet!
GÜNDEM Sevgiliye demir çubukla bayıltan şiddet!
Son dakika: Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Manisa'da kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Adana'da bir kişi evinde yatarken dışarıdan açılan ateşle yaralandı
GÜNDEM Evinde yatarken dışarıdan açılan ateşle vuruldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.