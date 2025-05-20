Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalması, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.