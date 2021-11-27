Meteoroloji harita ile uyardı! Kuvvetli sağanak! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA'DA ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Burdur'un doğu ilçeleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın merkez ve doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı (100-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 18, Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

İZMİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 22, Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

EDİRNE: 18, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

MANİSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

MUĞLA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ANTALYA: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli merkez ve doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

HATAY: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

MERSİN: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı.

KONYA: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

BOLU: 16, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 13, Parçalı, zamanla çok bulutlu.

ZONGULDAK: 20, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

SAMSUN: 20, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 21, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ERZURUM: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

VAN: 10, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 15, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 16, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 15, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 17, Parçalı bulutlu.