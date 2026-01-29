Meteoroloji sarı kod vermişti! Çanakkale’de gemi geçişlerine fırtına engeli
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı yaptığı Çanakkale'de fırtına etkisini gösterdi. Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle transit gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak durduruldu
FIRTINANIN 90 KİLOMETREYİ BULACAĞI YER ALDI
Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısında güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde saatte 50-70 kilometreyi, yer yer kuvvetli fırtınanın ise saatte 80-90 kilometreyi bulacağı yer aldı.
HER İKİ YÖNDEN GEÇİŞLERE KAPATILDI
Çanakkale Boğazı’nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 12.10 sıralarında kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.