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"Casusluk" suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi

Son dakika haberine göre DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Davada ara kararını açıklayan mahkeme, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulayıp Gürcan'ın tahliyesine karar verdi

Son dakika: Metin Gürcan için tahliye kararı - Güncel haberler
Metin Gürcan için tahliye kararı
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AA

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde basın ve izleyicilere kapalı olan duruşmaya, tutuklu sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

AA'da yer alan habere göre, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve taraf avukatları savunma yaptı.

Sanık avukatları, kamu kurumlarından gelen cevabi yazıların lehlerinde olduğunu, böylece suça konu bilgilerin "gizlilik" ya da "özel bilgi" içermediğinin ortaya çıktığını savundu.

Dosyaya kazandırılan yeni deliller ışığında suçun vasıf ve mahiyetinin değişebileceğini belirten avukatlar, Gürcan'ın tahliyesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak sanık Gürcan'ın tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Metin Gürcan, soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın para karşılığında "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri yabancı diplomatlara aktardığı öne sürüldü.

İddianamede, Gürcan'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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