Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2020 tarihli bir soruşturma kapsamında "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Gürcan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin detaylarına Habertürk ulaştı.

Eski bir özel kuvvetler personeli olan Gürcan'a emniyetteki sorgusunda teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen görüntüler gösterildi. Gürcan, yabancı misyon görevlileriyle zaman zaman bir araya geldiğini belirtti.

Bu görüşmelerde, Türkiye ve Ortadoğu üzerine hazırladığı ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştığını anlatan Gürcan, casusluk iddialarını kabul etmedi. "Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım" dedi.

"BİLGİLERİ AÇIK KAYNAKLARDAN DERLİYORUM"

2019 yılından itibaren kişi ve kurumlara, tamamen açık şekilde danışmanlık hizmeti verdiğini, karşılığında ödeme yapıldığını da belirten Gürcan, Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan, Libya gibi ülkelerdeki gelişmeleri herkesin erişimine açık kaynaklardan derlediğini aktardı. Emniyetteki sorguda, Gürcan'a yabancı bir misyon görevlisi ile Karabağ'daki Türk droneları üzerine yaptığı görüşme de soruldu.

"Ülkemizin dış politikası ve askeri konularla ilgili olarak bilgileri ne amaçla veriyorsunuz?" sorusuna Gürcan, "açık kaynaklarda mevcut, katıldığım görüşleri ifade ediyorum. Bu görüşler herhangi bir resmi belgeye, dokümana dayanmıyor" yanıtını verdi.

Gürcan'a, "araştırmalarda ‘headquarter’ ifadesinin istihbarat teşkilatları ve askeri kuruluşlar için kullanıldığı, istihbaratçı olduğunu bildiğiniz bir şahısla görüşmelerinizi neden sürdürdünüz?" sorusu da yöneltildi. "Ben burada kendi parti genel merkezine gitme vakti geldiğini vurgulamak istedim. Burada bir karışıklık var. İş dünyasında bile sivil hayatta bile sıklıkla kullanılan İngilizce başlangıç seviyesinde bile bilinen bir ifadedir" dedi.