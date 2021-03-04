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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Mezar taşı söken kardeşlerin hapsi istendi
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Trabzon'da mezar taşı söken 2 kardeş ve kuzen hapisle karşı karşıya

Trabzon'un Arsin İlçesi'nde, bir süre önce hayatını kaybeden Hacı Ahmet Ç. ve hayattayken mezarını yaptıran 87 yaşındaki Ayşe Ç. adlı kadının mezar taşları sökülüp, mezarlara zarar verildi. Hatice S., anne ve babasının mezarlarına zarar verenleri dedektif gibi iz sürüp buldu. Hatice S., olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği 2 kardeş ve kuzenden şikâyetçi oldu. Soruşturmayı tamamlayan savcı, "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 kişinin hapisle cezalandırılmasını istedi

SON DAKİKA! Mezar taşı söken kardeşlerin hapsi istendi
HABERTURK.COM

Trabzon'un Arsin ilçesinde 2 kişinin mezarlarına zarar veren 3 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Savcı, "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçunu işlediği gerekçesiyle üç kişinin hapisle cezalandırılmasını istedi.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP, ŞİKÂYETÇİ OLDU

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Arsin ilçesinde meydana gelen olayda, bir süre önce hayatını kaybeden Hacı Ahmet Ç. ve hayattayken mezarını yaptıran 87 yaşındaki Ayşe Ç. adlı kadının mezar taşlarının söküldüğü ve mezarlara zarar verildi. 4 bin lira karşılığında yaptırdığı mezarların kırıldığını öğrenen Hatice S. adlı kadın, yaptığı araştırma sonucunda mezarları kıranları ve bu eylemi gerçekleştirenleri uyaran kişiyi buldu. Hatice S., anne ve babasını mezarına zarar verdiği iddiasıyla Yılmaz Ç., Emin Ç. ve Yusuf Ç.'den şikâyetçi oldu.

MEZARLARI TEMİZLEMİŞLER

Şikâyet üzerine gözaltına alınan ikisi kardeş üç kişi, suçlamaları reddetti. Yılmaz Ç. ve kardeşi Emin Ç. "Mezarın taşları babamızın mezarının üzerine gelmişti. Biz de bunları sökerek mezarlık dışına attık” dedi. Yusuf Ç. ise amca çocuklarının mezarları temizlediğini gördüğünü ve hiçbir olaya karışmadığını söyledi.

4 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. Savcı, ibadethane ve mezarlıklara zarar verme iddiasıyla her bir sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istedi.

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