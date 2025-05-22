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        Haberler Gündem Güvenlik MGK toplantısında terörsüz Türkiye vurgusu

        MGK toplantısında terörsüz Türkiye vurgusu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası 8 maddelik MGK bildirisi yayımlandı. Açıklamada "Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş, müreffeh bir Türkiye'ye yönelik kararlılık vurgulanmıştır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:17
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        MGK toplantısı sona erdi
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        Millî Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şu değerlendirilmede bulunuldu:

        1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

        MÜREFFEH TÜRKİYE KARARLILIĞI

        2. Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş; tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye’ye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır.

        BÖLGEDE HUZURLU BİR DÖNEM

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        3. Müşterek coğrafyamızın tüm terör örgütlerinden arındırılması neticesinde, başta komşularımız Irak, Suriye ve İran olmak üzere bölge ülkeleri için de huzurlu bir dönemin başlayacağına işaret edilmiş; güvenlik alanındaki iş birliğinin daha da ilerletilmesinin, bölgemizin ortak geleceğinin inşasına en önemli katkıyı yapacağı belirtilmiştir.

        SURİYE'YE GÜÇLÜ DESTEK

        4. Suriye’deki gelişmeler ve son durum ele alınmış; Suriye yönetiminin tüm ülke sathında istikrarı sağlama gayretlerine verilen güçlü desteğin sürdürüleceği kaydedilmiş, Suriye halkını mağdur eden uluslararası yaptırımların kaldırılmasına yönelik eğilimden memnuniyet duyulduğu ifade edilmiştir.

        Bu kritik süreçte, Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, üniter yapısına ve siyasi birliğine zarar verebilecek girişimlerin bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekilmiş; Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya matuf faaliyetlere karşı ilkeli bir tutum benimsenmesi çağrısında bulunulmuştur.

        GAZZE VE İSRAİL SOYKIRIMI

        5. Gazze’de soykırım ve işgali sürdüren İsrail’in, Filistin’in yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen’e yönelik sistemli saldırılarının ve yayılmacı emellerinin Orta Doğu’daki barış çabalarını sekteye uğrattığı belirtilmiş; mesuliyet mevkiindeki uluslararası aktörlerin, İsrail yönetiminin politikalarından kaynaklanan risk ve tehditlerin bertaraf edilmesi hususundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

        AFRİKA'YA DESTEĞE DEVAM

        6. Kuzey ve Doğu Afrika’da cereyan eden hadiseler görüşülmüş; Türkiye’nin, Afrika’daki kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarı tesis etme çabalarına verdiği desteği artırarak devam ettireceği belirtilmiştir.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

        7. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için hassas bir sürece girildiği kaydedilmiş; kalıcı ve adil bir barışa ulaşılması için inisiyatif üstlenen ülkemizin, barış diplomasisi ve ara bulucuk faaliyetleriyle küresel barış ve istikrara katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.

        AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞI

        8. Azerbaycan ile Ermenistan’ın barış anlaşması taslağı üzerinde mutabakata varmalarından memnuniyet duyulduğu belirtilmiş; bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak nihai barışın tesisi için gerekli koşulların sağlanması yönündeki beklentimiz bir kez daha teyit edilmiştir.

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