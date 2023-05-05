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Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli: 7 düvel 14 Mayıs'ı bekliyor
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MHP lideri Bahçeli: 7 düvel 14 Mayıs'ı bekliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli Çorum mitinginde "The Economist dergisi muhalefetin iktidar olması halinde güney sınırında terör koridoru açılacağını, Türkiye'nin dış politikasının değişeceğini, S-400'ün çürümeye bırakılacağı iddia edilmiş. 7 düvel 14 Mayıs'ı bekliyor" dedi

Son dakika: MHP lideri Bahçeli: 7 düvel 14 Mayıs'ı bekliyor
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çorum mitinginde konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"9 gün sonra yapılacak seçimlerinin ülkemizin, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine, insanımızın refahına huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Demokratik bir yarışın gerçekleşmesini ümit ediyor, seçime katılan partilere başarılar diliyorum.

"14 MAYIS DÖNÜM NOKTASIDIR"

İstanbul'un fethindeki manevi ilhamı Akşemseddin Hazretleridir. Akşemseddin Hazretleri bu topraklardan filizlenen alim, gönül insanıdır. Çorum'da yalan yoktur, Çorum'da hile, hurda, eyyamcılık yoktur; yalana ve yıkıma tevessül edenin haysiyetinden bahsedilemez. Çorum'un hükümran bir mazisi vardır.

14 Mayıs Türkiye için dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye'nin meşalesi yakılmıştır. Yürüyüşümüz hızlanmıştır. Gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye'dir. Bize göre toplumsal uzlaşmanın dinamikleri milliyetçilik ve demokrasidir. Seçimleri Cumhur'un zaferiyle pekiştirmek lazımdır. Bugüne istikrar yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız.

KILIÇDAROĞLU'NA PKK VE FETÖ ELEŞTİRİSİ

Geleceğinizi karartmak isteyenler var. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Yağmacılar istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu ile yol yürüyor, FETÖ Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor. Terörist Demirtaş, 'Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim' diyor. Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ve Van mitingleri bölücülüğün meydan okumasına, terör sevenlerin intikam çığlıklarına sahne oldu.

İhanet ve rezalet ittifakına yeniden şahit olduk. Türklüğün Anayasa'dan çıkarılması demek, Türklüğe biçilen kefendir. Son Türk oğlu Türk yaşadığı sürece bu topraklardan Türk ve Türk milletini hiç kimse sökemez.

"7 DÜVEL 14 MAYIS'I BEKLİYOR"

Bir terörist çıkıp demiş ki '14 Mayıs'ta sistem de değişecek', bir başka terörist, 'Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan çekilmesini sağlayacağız'. The Economist dergisi muhalefetin iktidar olması halinde güney sınırında terör koridoru açılacağını, Türkiye'nin dış politikasının değişeceğini, S-400'ün çürümeye bırakılacağı iddia edilmiş. 7 düvel 14 Mayıs'ı bekliyor. Terörü aklamaya, arındırmaya niyetlenen bu melanet siyaseti mayın gibi yerleştiren ülkeler 14 Mayıs için hayal kuruyor. Ancak hevesleri boşuna, çabaları beyhude.

Zillet ittifakının tek yaptığı koltuk ve makam taksimidir. Tek bir projeleri yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle krizlere zamanında müdahale edilmiştir. Bunlar işbilmez, yol bilmez, erdem bilmez, ahlak bilmez; akıntıya karşı kürek çekmek nafiledir.

Türk ve Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte ulaşacağız. Can pahasına da olsa Türkiye'mize sahip çıkacağız. Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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