MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Dengeli ve dirayetli siyasetimizle 2023'ün yol haritasını hazırlıyoruz. İnançlı mücadelemizde hiçbir şeyi ihmal etmiyoruz. 2023 yılında başarmanın dışında ikinci bir seçenek tanımıyoruz. 85 milyon Türk vatandaşımızın tamamına elimizi uzatıyoruz. Her insanımıza gönlümüzü açıyoruz. Gönül vermedikçe, gönül bulamayacağımızın farkındayız. Milletimize gönlümüzü verdik, ülkemize ömrümüzü adadık.

Türkiyemizin her yerinde milletimizle buluşuyor, görüşüyor, dertleşiyoruz. Adım adım 2023, il il Anadolu dedik, herkesle kucaklaştık. Şimdi de Adım adım 2023, köyüm benim sohbet toplantılarıyla milletimizin efendilerinin ayağına gittik. 8 Ekim 2022'den bu yana 451 köyümüzü ziyaret ettik. 4-6 Kasım 2022 tarihlerinde 81 köyümüzü ziyaret etmiş olacağız.

Türkiye'yi doyuran vatandaşlarımıza ne yapsak azdır. Arka ayağıyla kulağını kaşıyan çiftçimizi bilemez.