Bahçeli: Kılıçdaroğlu aday olsun 0:00 / 0:00

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:



"Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan 11 ayın sultanıdır. Bu kutlu ay inananlar için bereket ve bolluk vahası, sabır ve hoşgörü vadisidir. Doğru yolun delili olan yüce kitabımızın indirildiği aydır. İnsanlığın maruz ve mahrum kaldığı belaların dallandığı dönemde nefis temizliğine, vicdan tefekkürüne çok ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaç her geçen gün daha da şiddetlenmektedir.

İnsanlık tehlikeli bir girdabın ortasındadır. Bir yandan süre gelen kanlı çatışmalar, sonuçsuz çekişmeler, iç savaşlar, hakimiyet kavgaları, istikrarsız coğrafyalar, ekonomik zorluklar varken, diğer yanda gözle görülemeyecek kadar küçük bir virüsün insanlığa meydan okuyuşu söz konusudur. İlkel dürtüler, ilkesiz yönetimler beşeriyetin susadığı barış, refah ve huzur ortamını perdelemektedirler.

"SEFERBERLİK HALİNDE HAREKET ETMELİYİZ"

Covid-19 böyle bir dönemde insanlığa musallat olmuştur. Elbette her şey Allah'tandır. Her zorluğun içinde bir kolaylığın olacağını unutmadan önce tedbiri sonra tevekkülü rehber edinmeliyiz. Bu mübarek ayda kendimize dönerek, sevdiklerimize yönelerek akıp giden hayatın hızını keserek virüsün yayılımını engelleyebiliriz. Vuslat için sabretmeliyiz, biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Covid-19'dan kurtulabilmek için seferberlik halinde hareket etmeliyiz. Dayanışmanın, duyarlılığın, empatinin güzelliğini hep birlikte göstermeliyiz.

"PKK CAN ÇEKİŞMEKTE"

Terörle mücadele kararlılık ve kahramanlıkla sürdürülmektedir. Eren Operasyonları başarıyla ve yüksek bir moralle icra edilmektedir. PKK'nın yuvalandığı yerler temizlenmektedir. Hainler Türk devletinin gücünü ve kudretini görmüşlerdir. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Onlar saklanacak biz bulacağız. Şehitlerimizin hesabını sonuna kadar soracağız. PKK can çekişmekte, her yerinden dağılmaktadır. Bu kanlı ve hain şebeke çocuklardan bile terörist devşirecek kadar haindir, şerefsizdir.

HDP ile ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın düşmanıdır. Terörist Demirtaş'a müspet yaklaşanlar çocuklarımızın, kadınlarımızın, güvenlik güçlerimizin karşısında oluşmuş zillet cephesidir. 3 Eylül 2019'dan itibaren Diyarbakır'da başlayan haklı eylemlerle HDP il binaları önünde evladının peşine düşen anaları selamlıyorum. 7 Nisan'da Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde kahraman uzman çavuşlarımız, 9 Nisan'da Eruh'ta kahraman uzman çavuşumuz şehit oldular. Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilot yüzbaşı şehit düştü. Milli varlığımız üzerinde operasyon yapmak isteyen emperyalist ve uşaklarını asla affetmeyiz.

FEVZİ ÇAKMAK MESAJI

Milli şahsiyetleri ihmal etmek, tarihin çağrılarına kulak tıkamak bir milleti zamanda öksüz bırakacaktır. Milletimize ve devletimize hizmeti geçmiş müstesna isimleri saygıyla hatırlamak hepimizin boyun borcudur. Rahmetle yad ettiğimiz merhum Fevzi Çakmak adına ve şanına yakışır şekilde konuşulmamaktadır. Cumhuriyet döneminde Atatürk, orduyu teslim ettiği Fevzi Paşa'ya güven duymuştur. Bu güvenin kaynağı askerin siyasete karışmasına karşı oluşu, meşru hükümete sadakat ve itaatidir. Merhum İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesinde tarihi rolü olduğu herkesin ortak kanaatidir. Önce Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili oluşu, sonra Millet Partisi'ne katılarak demokrasi mücadelesi yürütmesi takdire şayandır. Fevzi Paşa 10 Nisan 1950'de hayata gözlerini yummuş, dönemin hükümeti cenaze günü şarkılar türküler yayınlayarak vefasızlığı tescillemiştir.

104 EMEKLİ AMİRALİN BİLDİRİSİ

1948'de kurulan Millet Partisi de, MHP'nin siyaset kaynağıdır. TSK, millet ordusudur, kanun ordusudur, kahramanlık onurudur. Ülkesine aşkla hizmet etmektedir. Bazı müfteri zihniyetlerin TSK'yı karalaması, töhmet altında bırakması adi bir tuzaktır. Demokrasi muhaliflerinin günlük siyasi tartışmalarının içine çekme gayreti suçluluk psikolojisidir. Milli birlikte ve beraberliği bozmayı hedefleyenler, beka mücadelesini dinamitlemek isteyen mihraklardır. Demokrasi ve milli irade üzerinde oynanan oyunun gayesi barış ortamını baltalamaktır.

104 emekli amiralin servis ettiği darbe bildirisini haklı çıkarmaya, düşünce özgürlüğü kisvesiyle maskelemeye çalışanlar vesayetçi çevrelerdir. Bu bildirinin arkasında duranların kimler olduğu, neyin amaçlandığı bağımsız ve tarafsız mahkemelerce bulunacaktır. İmza atmayan ama gruba üye olan emekli bir amiral yayınlanmadan önce değiştirildiği iddiasını dile getirmiştir. Madem öyle 104 amiralden biri niye itiraz etmedi? Eğer bildirinin son hali İP'in yönetiminde bulunan Ergun Mengi tarafından hazırlanmamış haliyle milletimiz açıklama beklemektedir.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLSUN"

Talat Aydemir'in 1963'teki ikinci darbe teşebbüsü sadece emekli bir albay olduğunu Kılıçdaroğlu dışında bilmeyen var mıdır? CHP Genel Başkanı'na milletimiz nasıl güvenecek, nasıl inanacaktır? Kılıçdaroğlu'nun zihni melekeleri iyice laçkalaşmaktadır. İleri derecede su kaynatmaktadır. İP Başkanı'nı ters köşeye yatırıp, niyetini açık etmesi zamanlama itibariyle üzerinde durulması gereken beyanattır. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından eminse aday olsun. Korkakça değil, mertçe huzura çıksın. Elinden tutan yok, önüne geçen yok, mani yok.

Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup toplantısında milliyetçilik hakkında işkembeden sallamış. Diliyle omzunu kaşıyan CHP başkanı, sudaki balığa soğan doğruyor. Yıkık değirmende 6 ay bekleyen Kılıçdaroğlu, milliyetçiliği bana da gösterecekmiş. Milliyetçilik senin neyine? Alçak eşek binmeye kolaydır, senin milliyetçiliğin ise yalan üstüne yalan koymaktır. Kendisine tavsiyemiz nifak saçan diline hakim olsun, bizden de uzak kalsın.

Aynı üslup İP'in başkanında da vardır. Bize devamlı 'küçük ortak' diyor. 104 emekli amirale 'zevzek' diyen bu iplikçi başı mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır. Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Büyüklüğün Allah'a mahsus olduğu inancındayız. Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ oyunlarıyla ele geçirme oyunlarını unutmuş değiliz. Biz küçüğüz ama rabbim kimsenin küsuratı yapmasın.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Karadeniz'in yeni egemenlik mücadelelerine sahne olmaması beklentimizdir. Moskova yönetiminin Donbas bölgesine askeri müdahale seçeneğinin masa olduğunu söylemesi, ABD'nin savaş gemilerini göndermesi milli güvenliğimiz adına endişe vericidir. Kırım'ın ilhakı henüz kanayan bir yaradır. Bölgesel çatışmadan kaçınmak, diplomasinin diliyle hareket etmek, uzlaşma kanalları açmak herkesin çıkarınadır.

Türkiye kuzeyinde de güneyinde kuşatma altındadır. 12 Nisan'da Yunan Hava Kuvvetleri öncülüğünde başlayan askeri tatbikat dikkatle takip edilmelidir. Ukrayna ile Rusya arasındaki kutuplaşma derinleşirken, Yunanistan'ın dolduruşa getirilip provoke edilmesi tahriktir. Bunlar sabrımızı zorlamaktadır. Dost ve müttefik olarak bilinen ülkeler bu kumpasın içindedir. Süreci kızıştıran, Yunanistan'ın arkasındaki akıl hocası ortalığı kızıştırmaktadır. Büyük Türkiye vizyonumuzun takipçisiyiz. İstiklal ve istikbal haklarımız her şeyin önündedir.

KOLTUK KRİZİ

Karadeniz ve Akdeniz'de cepheler kızışırken, AB komisyonun Ankara ziyaretleri sahte koltuk kriziyle gölgelenmiştir. AB'nin iki temsilcisinin ziyaretleri sırasında Konsey Başkanı'nın tekli koltukta, Komisyon başkanın kanepede oturması tartışılmış, ülkemiz haksızca eleştirilmiştir. AB'de protokol birimleri arasındaki koordinasyonsuzluk böyle bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. Kimin nerede ve nasıl oturacağı belliyken konuyu istismar eden zihniyetler hem suçlu hem maksatlıdır. Hiç kimse kusura bakmasın biz oturacağımız yeri de biliriz, buyur edip oturtacağımız yeri de biliriz.

Diktatör arayan kendi geçmişien bakmalıdır. Bizden Fuhrer, Firavun, Franco, Salazar çıkmadı, ülkemizde Nazi kalıntıları görülmedi. İP'in başkanı gitsin PKK ve FETÖ'ye tek bir laf etsin. İtalya Başbakanı çizmeyi aşmıştır.

HÜKÜMET SİSTEMİ TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkındaki sözde araştırma raporu sinsi ve sipariş bir rapordur. Yalan yanlış iddialarla dolu olduğunu gördük. Bir Alman vakfının bu denli memnuniyetsizliği, milletimizin muhteşem bir tercihte bulunduğunu göstermiştir.