Mitingde konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu , "Ülkemizde bir baştan bir başa sanayi tesisleri kurmalıyız. Herkes rahat geçinebileceği bir gelire sahip olacak. Teknoloji merkezleri kuracağız. Bizim insanlarımızın ihtiyaçlarına nasıl çare bulacaklarını bilmiyorlar. 14 Mayıs'ta bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Bu arkadaşlarımız artık hantallaştılar. Kendilerini geliştiremiyorlar. 14 Mayıs'ta desteğinizi bekliyoruz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Biz nefret dilini yok edeceğiz. Ankara'da PKK'lar sayaç okuyacak dediler. Ne diyeceklerini şaşırdılar. Bu milletin iradesi sandığa yansıyacak. Torpili, liyakatsizliği bırakmak istemiyorlar. Ekonomi bozulmuş hangi bakanı geri getirebiliriz diyorlar. Bu ülkeyi sıfır terörle aldılar şimdi getirdikleri hal bu. Bunlar mevsimlik vatanseverler. Bu ülkede artık siyasetin normalleşmesinin vakti geldi. Oy versin vermesin herkese eşit muamele edilmeli. "

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "En son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Her şey çok güzel oluyor, kazanıyoruz İzmir kazanıyoruz. Millet kazanıyor çünkü sizlere güveniyoruz. Millet İttifakı Cumhuriyetin yolunu takip ediyor. Millet İttifakı bu milletin ortak ruhu ve ortak aklı. 6 liderin ortaya koyduğu bu birlik muhteşem bir birlik. İstanbul'u kazandık birlikte kazandık. Millet İttifakı'nın kadroları liyakatli kadrolardır. Türkiye'nin sorunları çözülsün istiyoruz. Mutfaktaki yangın sönsün, paramız pul olmasın. Kazanıyoruz bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu seçim partilerin yarışı değil, bu seçim 86 milyonun kazanacağı bir seçim. Bu seçim önümüzdeki ikinci yüzyılı pırıl pırıl bir geleceğe kavuşturma seçimidir."

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: "İzmir 15 Mayıs sabahına çoktan uyanmış. İzmir umut ve neşe dolu. Her yaştan genç İzmirli burada. Bu iktidar iş var ama gençler iş beğenmiyor diyor. Bugünkü hayatınız çocukken hayalini kurduğunuzdan farklıysa elbette beğenmiyorsunuzdur. Türkiye her alanda en iyisini hak ediyor. Ekonomide sağlıkta sanatta en iyisini hak ediyor. Tüm Türkiye'de yaşayanlar en yüksek yaşam standardını hak ediyor ama maalesef kötü yönetiliyor. Türkiye maalesef dünyadan koptu içine kapandı. Bakın Eurovision yarışması konuşuluyor ama Türkiye katılmıyor. Çok sayıda müzisyeni kendi ülkemizde ağırlamıştık hepsi geldi Türkiye'ye. İnşallah tekrar gelecekler Türkiye'ye. 14 Mayıs aslında bir referandum. Aslında temelde iki tercih var. Otoriterlik mi demokrasi mi, keyfilik mi huzur mu, tek akıl mı ortak akıl mı, öfke mi sevinç mi, kara kış mı bahar mı? 15 Mayıs sabahında uyandığımızda 'ya bu havada daha fazla oksijen var' diyeceğiz. Bu seçimi tüm Türkiye kazanacak."

"BU MEYDAN TÜRKİYE'NİN YARINLARININ MÜJDESİDİR"

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal: "Bu şehir kutlu bir şehir ve bu kutlu şehir tarihi sorumluluğunu tekrar yerine getiriyor. Demokrasi meşalesini bütün baskılara rağmen yere düşürmediniz. Bu meydan Türkiye'nin yarınlarının müjdesidir inanın bana. Mülakatı kaldıracaklarmış. 21 yıldır ÖSYM'de soruları çaldırdınız mülakatlarla binlerce insanın hakkını yedirdiniz. Şimdi vaatte bulunuyorlar. Eşit fırsatlar ülkesi Allah'ın izniyle hep beraber ayağa kaldıracağız. Çoğu gitti azı kaldı."

"ADİL EKONOMİK DÜZEN İÇİN SÖZ VERİYORUZ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "İzmir'e kader şehri dedim çünkü İzmir istiklalimizin kaderinin yazıldığı şehirdir. Bu manzara kolay olmadı aylarca toplandık aylarca görüştür. Ama şahitsiniz hiçbir şey gizli olmadı. Bir tarafta birbirini doğru dürüst tanımadan bir araya gelen Cumhur İttifakı, bir taraftan vakur Millet İttifakı. Talimatla değil vicdanlarıyla karar veren hakimlerin olduğu bir yeni düzen kuracağız. Sinan Ateş'in katillerini bulacağız. Adalet için mücadeleye hazır mısınız? Adil ekonomik düzen için söz veriyoruz. Siyaseten de zenginleşme dönemi sona erecek. Size söz veriyoruz temiz siyasetle ve liyakatle Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını yeniden ayağa kaldıracağız."

Fotoğraflar: AA