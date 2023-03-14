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Haberler Gündem Politika Son dakika: Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başladı! İşte partilerin şartları
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Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başladı! İşte partilerin şartları

Milletvekilliği aday adaylığı için partiler başvuru şartları belli olmaya başladı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi partiler başvuru şartlarını açıkladı

Son dakika: Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başladı! İşte partilerin şartları
HABERTURK.COM

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine giderken, partiler milletvekili aday adayı başvurularını almaya başladı. Buna göre; en yüksek ücret CHP ve İYİ Parti'de 30 bin lira olurken, AK Parti'de 20 bin lira olarak belirlendi. TİP ise deprem bölgesine gıda ve hijyen kolisi bağışını şart koştu.

Türkiye seçime giderken, seçime katılacak partilerin milletvekilliği aday adaylığı başvuruları da başladı.

Partilerin milletvekilliği aday adaylığı için ücretler şöyle:

AK Parti: Yetişkinler için 20 bin lira, kadın ve genç adaylar için 10 bin lira, engelli adaylar için 5 bin lira... Partiden yapılan açıklamada yardımların AFAD'a yapılması belirtildi.

MHP: Başvuru aidatı olarak adaylardan 3 bin lira, yüzde 40 veya üstü engelli bireylerden ise aidat alınmayacak. Aidatlar AFAD'a yapılacak.

CHP: Erkekler için 30 bin lira olarak belirlenen başvuru ücreti; kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira olacak. Deprem bölgesindeki 6 ilde adaylardan ücret alınmayacak.

İYİ Parti: Erkeklerden 30 bin TL, kadınlardan ve gençlerden 15 bin TL ücret alınacağını, engellilerden ücret talep edilmeyeceğini söyledi.

DEVA Partisi: Erkekler için 5000 TL, kadın ve gençler için 2500 TL olarak belirlendi.

Saadet Partisi: Başvuru ücretleri, erkek aday adaylar için 15 bin lira, kadın için 10 bin lira ve engelli aday adayları için 5000 lira olarak belirlendi.

Yeniden Refah Partisi: Erkekler için 7500 lira, kadınlar için 5.000 lira başvuru ücreti belirlendi.

TİP: Milletvekili adaylığı için başvuru şartı; depremzedelerle dayanışmak üzere deprem bölgesine 1 gıda ve 1 hijyen kolisi göndermek.

Memleket Partisi: Milletvekilliği aday adaylığı için 10 bin lira ve 2 bin lira da dosya masrafı belirlendi.

HDP ve Gelecek Partisi'nde ise başvuru şartları henüz belli olmadı.

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