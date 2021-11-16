Bakan Akar'dan S-400 açıklaması! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "S-400 bir savunma silah sistemi olup; S-300, NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır." dedi.

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ

F-16 tedarikine ilişkin konuşan Akar, "ABD’nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır." dedi.

Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerde bulunduğunu belirten Akar, "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor" ifadelerini kullandı.

Akar, "Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz." dedi.

Kabil Havalimanı'nın işletilmesine yönelik açıklamalarda bulunan Akar, "Afgan halkı için önemli olan Kabil Havaalanı'nın işletilmesine yönelik çalışmalara Katar ile birlikte devam etmekteyiz. dedi.