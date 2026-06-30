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        Haberler Gündem Politika Bakan Güler’den NATO Zirvesi öncesi açıklamalar: "ABD’nin çekilme niyeti yok"

        Bakan Güler’den NATO Zirvesi öncesi açıklamalar: "ABD’nin çekilme niyeti yok"

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Güler, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını ve ABD'nin ittifaktan ayrılma niyetinin olmadığını söyledi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 12:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "ABD'nin çekilme niyeti yok"

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önümüzdeki hafta Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Reuters’a yaptığı açıklamada, NATO’nun değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını ve ABD’nin ittifaktan ayrılmayı hedeflemediğini söyledi.

        Türkiye, 7-8 Temmuz’da 32 NATO liderini ve ayrıca Körfez ile Asya-Pasifik bölgesinden yetkilileri ağırlayacak. Zirvenin, ittifak içinde yük paylaşımı, savunma harcamaları ve ABD’nin müttefiklerin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik sürece daha az katılım göstermesine ilişkin şikayetleri gibi konulardaki gerilimler gölgesinde gerçekleşeceği belirtildi.

        Güler, yazılı yanıtlarında zirvenin blok içi birliğe odaklanacağını, müttefiklerin artan savunma harcamalarının değerlendirileceğini, savunma sanayi işbirliğinin güçlendirileceğini ve Ukrayna’ya desteğin artırılacağını ifade etti. Ankara’nın Avrupa savunma girişimlerinde yer alması gerektiğini de vurguladı.

        “NATO, Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunması için benzersiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum süreci olarak değerlendiriyoruz” dedi Güler.

        ABD’nin NATO’dan çekilme niyeti olmadığını, ancak Avrupa’daki müttefiklerin ve Kanada’nın Avrupa güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesini istediğini belirten Güler, bunun Ankara’nın da savunma planları ve girişimlerine dahil edilmesini gerektirdiğini söyledi.

        Savunma Bakanı, Türkiye’nin hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti.

        Ayrıca Türkiye’nin 2029 yılına kadar tüm NATO kabiliyet hedeflerini karşılamayı hedeflediğini ifade etti.

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