VEDA ETTİ! Şenol Güneş, Milli Takım ile yollarını ayırdı! Bir dönem sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."

Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki altıncı grup maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuş ve 11 puanda kalarak üçüncü sıraya gerilemişti.

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 58'i resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.