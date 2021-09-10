GÜNEŞ, İTALYA MAÇINDA BATMAYA BAŞLADI

Ne var ki İtalya maçı her şeyi değiştirdi... Topu rakibe bırakarak iyi futbol sergilediğimiz Fransa maçlarının benzerini yaşamayı umduğumuz mücadelede topu neredeyse sadece ağlarımızda gördük... Milli Takımımız sahada sadece 3 puanı değil aynı zamanda özgüvenini de bıraktı!