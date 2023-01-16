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Mısır Çarşısı davasında Pınar Selek için kırmızı bülten ve tutuklama kararı

Mısır Çarşısı'nda 1998 yılında meydana gelen 7 kişinin öldüğü ve 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada Sosyolog Pınar Selek için kırmızı bülten ve tutuklama kararı çıkarıldı. Duruşma için 31 Mart tarihi verildi

Son dakika haberi: Mısır Çarşısı davasında Pınar Selek için kırmızı bülten ve tutuklama kararı!
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DHA

Mısır Çarşısı'nda 25 yıl önce 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada en son verilen beraat kararı Yargıtay'da bozulan sosyolog Pınar Selek hakkında yokluğunda tutuklama ve kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Duruşma 31 Mart'ta görülecek.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosya yeniden İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi´nde gönderildi. Mahkeme, yurt dışında yaşayan Pınar Selek hakkında yokluğunda tutuklanması ve kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar verdi. Diğer sanık Abdulmecit Öztürk hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. İlk duruşma 31 Mart 2023'te görülecek.

1998'de Mısır &Ccedil;arşısı'nda 7 kişinin &ouml;ld&uuml;ğ&uuml;, 127 kişinin de yaralandığı patlama / AA -Arşiv
1998'de Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlama / AA -Arşiv

İKİ KEZ BERAAT ETMİŞTİ

Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda 1998'de 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi "patlamaya bombanın mı, yoksa LPG'nin mi neden olduğunun kesin tespitinin yapılamadığı" gerekçesiyle Pınar Selek hakkında beraat kararı vermişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Selek'in "sosyolojik araştırma yapma" adı altında silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibata geçtiği, örgütün amacı doğrultusunda bombayı yerleştirdiğinin anlaşıldığı iddiasıyla beraat kararını bozarak "devlet güvenliğine karşı suç" oluşturduğu gerekçesiyle Selek'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Pınar Selek, Fransa'da beraat kararı haberini almıştı - Arşiv
Pınar Selek, Fransa'da beraat kararı haberini almıştı - Arşiv

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dairenin bu kararına itiraz etmesi üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gelmişti. Başsavcılık itiraz başvurusunda, patlamanın nedeninin tam olarak tespit edilemediği öne sürülerek, bu nedenle İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının yerinde olduğu belirtilmişti. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu başsavcılığın itirazını reddederek 9. Daire'nin bozma kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.

Bunun üzerine dosyayı tekrar görüşen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Şubat 2011 tarihli duruşmada, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin, sosyolog Pınar Selek ile Abdulmecit Öztürk hakkında verilen beraat kararının bozulması yönündeki kararına karşı direnme kararı almış, diğer sanıklar açısından ise bozma ilamına uyulmasını kararlaştırmıştı. Mahkeme, 22 Kasım 2012'deki duruşmada ise Pınar Selek ve Abdulmecit Öztürk hakkındaki beraat kararında direnmekten vazgeçmişti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ocak 2013'te görülen son duruşmada, tutuksuz yargılanan sosyolog Pınar Selek'in "Devletin hakimiyeti altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemde bulunmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti. Heyet, Selek hakkında yakalama kararı da çıkarmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 2 Ocak 2014'te hazırladığı tebliğnamede, Selek hakkındaki hapis cezasının onanmasını istemişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise 11 Haziran 2014'te dosyayı usul yönünden bozarak yerel mahkemeye göndermişti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılması üzerine dava dosyası, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de ilk duruşmada, Selek ile ilgili verilen yakalama emri kararının kaldırılmasına hükmederek 19 Aralık 2014'te sanıkların beraatine karar vermişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise yerel mahkemenin direnme kararı üzerine verdiği beraat kararını yerinde bulmayarak sanıkların eylemlerinin, olay tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde belirtilen "devlet güvenliğine karşı suç" kapsamında olduğu gerekçesiyle bozmuştu. Bu kararın ardından sanıklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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