Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosya yeniden İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi´nde gönderildi. Mahkeme, yurt dışında yaşayan Pınar Selek hakkında yokluğunda tutuklanması ve kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar verdi. Diğer sanık Abdulmecit Öztürk hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. İlk duruşma 31 Mart 2023'te görülecek.

Mısır Çarşısı'nda 25 yıl önce 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada en son verilen beraat kararı Yargıtay'da bozulan sosyolog Pınar Selek hakkında yokluğunda tutuklama ve kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Duruşma 31 Mart'ta görülecek.

Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda 1998'de 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi "patlamaya bombanın mı, yoksa LPG'nin mi neden olduğunun kesin tespitinin yapılamadığı" gerekçesiyle Pınar Selek hakkında beraat kararı vermişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Selek'in "sosyolojik araştırma yapma" adı altında silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibata geçtiği, örgütün amacı doğrultusunda bombayı yerleştirdiğinin anlaşıldığı iddiasıyla beraat kararını bozarak "devlet güvenliğine karşı suç" oluşturduğu gerekçesiyle Selek'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dairenin bu kararına itiraz etmesi üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gelmişti. Başsavcılık itiraz başvurusunda, patlamanın nedeninin tam olarak tespit edilemediği öne sürülerek, bu nedenle İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının yerinde olduğu belirtilmişti. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu başsavcılığın itirazını reddederek 9. Daire'nin bozma kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.

Bunun üzerine dosyayı tekrar görüşen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Şubat 2011 tarihli duruşmada, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin, sosyolog Pınar Selek ile Abdulmecit Öztürk hakkında verilen beraat kararının bozulması yönündeki kararına karşı direnme kararı almış, diğer sanıklar açısından ise bozma ilamına uyulmasını kararlaştırmıştı. Mahkeme, 22 Kasım 2012'deki duruşmada ise Pınar Selek ve Abdulmecit Öztürk hakkındaki beraat kararında direnmekten vazgeçmişti.