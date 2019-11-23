Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

BOTAŞ, 2020’li yıllara hazırlanıyor. Şirket, doğal gaz portföyünü, LNG’nin payını artıracak biçimde yenilemeye hazırlanıyor. BOTAŞ’ın, bu çerçevede Rusya ile 2021 yılında dolan ithalat sözleşmesini (BOTAŞ 4 milyar, özel sektör 4 milyar toplam 8 milyar metreküp) yenilememe olasılığı da konuşuluyor.

70 KARGO LNG

BOTAŞ, bu stratejisinin ilk adımı olarak 7 milyar metreküp doğal gaza karşılık gelecek 2020-2023 yılları arasında 70 adet spot LNG kargosu almak üzere ihale açtı. Uluslar arası şirketlerden 8 Kasım’a kadar tekliflerini vermesi istendi.

BOTAŞ, bu tarihi daha sonra 15 Kasım olarak yeniledi.

KUZEY AFRİKA’DAN SÜRPRİZ İLGİ

İhaleyle Shell, TOTAL, İberdrola, KOGAS, EDF, Centrica gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin yakından ilgilendikleri belirtiliyor. Sürpriz bir ilgi de Kuzey Afrika’dan Mısır Ulusal Doğalgaz Holding Şirketi’nden, kısa adıyla EGAS’tan geldi.

EGAS, Türkiye ile Mısır diplomatik ilişkilerinde yaşanan sorunun ihaleye girmesine engel olabileceği kaygısıyla önce Ankara’da enerji yönetiminin nabzını tuttu. Ankara, “Engelleyici bir tutum alındığı” mesajı ya da izlenimi vermedi.

Tabii, işin bir diğer boyutu daha bulunuyor. Mısır yönetiminin tavrı ve resmi duruşu. Bu çerçevede EGAS’ın, bu ihalede yer alıp almadığını zaman gösterecek.

LNG’NİN PAYI ARTIYOR

Türkiye’nin, bu yılın ilk yarısında toplam doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü ve 23 milyar metreküp düzeyinde gerçekleşti.

Toplam ithalatın, boru hattı ve LNG dağılımı şöyle:

- Boru hatlarıyla yapılan ithalat yüzde 18 azaldı ve 16 milyar metreküp düzeyine indi.

- LNG ithalatı, yüzde 14 arttı ve 7 milyar metreküp düzeyine çıktı. LNG’nin payı, ilk kez toplam ithal edilen doğal gaz içinde yüzde 30’un üzerini gördü.

BOTAŞ, halen Nijerya (yıllık 1.3 milyar metreküp) ve Cezayir’den (yıllık 5.4 milyar metreküp) uzun dönemli sözleşmelerle LNG satın alıyor. Nijerya sözleşmesi 2021 yılının sonunda dolacak. Cezayir sözleşmesi de 2024 yılında sona erecek.

BOTAŞ’ın, Katar’la da bir sözleşmesi bulunuyor. Yıllık, 2.1 milyar metreküplük sözleşme, gelecek yıl eylül ayında sona erecek.