Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına intikal edecek DEAŞ üyelerinin geçişlerinin Türk kökenli bir kişi tarafından organize edildiği, bu kişinin aynı zamanda DEAŞ'ın medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten 'En üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi' olduğu, ayrıca Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatları verdiği tespit edildi.

MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri sonucunda, bahse konu faaliyetleri DEAŞ adına yürüten, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde üst düzey Türk medya sorumlusu olan, Türkiye'den AF-PAK alanına örgüt unsuru aktarımını yöneten, DEAŞ medya organlarında Türkçe yayınlar gerçekleştiren, DEAŞ unsurlarına eylem talimatları veren kişinin, terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 'Abu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun olduğu belirlendi.