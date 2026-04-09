        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: Motorin ve benzine çifte indirim! 9 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin indirim var mı?

        Akaryakıt fiyatları 9 Nisan 2026 itibarıyla araç sahiplerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve Orta Doğu'daki ateşkes gelişmeleri, akaryakıt fiyatlarında tarihi bir geri çekilme ihtimalini güçlendirdi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzin ve motorin fiyatlarında çift haneli indirim gündemde bulunuyor. İşte "9 Nisan benzin ve motorin indirim var mı?" sorusunun yanıtı ile İzmir, Ankara, İstanbul güncel akaryakıt fiyat listesi...

        Giriş: 09.04.2026 - 11:43
        1

        Akaryakıt fiyatlarında beklenen büyük indirim gündeme geldi. 9 Nisan 2026 itibarıyla petrol fiyatlarının 94 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ve uluslararası arenada sağlanan ateşkes ortamı, benzin ve motorin fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş beklentisi oluşturdu. Peki, akaryakıta indirim gelecek mi? Benzine ve motorine (mazota) indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 10 Nisan Cuma günü motorin fiyatlarında litre başına 10 TL'nin üzerinde indirim öngörülüyor. Yetkililer, söz konusu indirimin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarında ciddi bir rahatlama yaşanacağını belirtiyor.

        3

        Öte yandan benzinde de litre başına 1,06 TL indirim yapılması bekleniyor. Bu gelişme, hem bireysel araç kullanıcıları hem de taşımacılık sektörü açısından maliyetlerin bir miktar düşebileceğine işaret ediyor. Ancak brent petrol fiyatlarındaki seyrin yapılacak olan indirim tutarında değişkenlik yaşanmasına neden olabileceği de ifade ediliyor.

        4

        AKARYAKITA ÇİFTE ZAM GELMİŞTİ

        Küresel ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. Ancak artışın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı eşel mobil sistemi kapsamında vergiden karşılanarak sınırlı şekilde pompaya yansıtıldı.

        5

        Yapılan düzenlemeyle benzinin litre fiyatına 0,65 TL, motorinin litre fiyatına ise 7,82 TL artış geldi. Son zamla birlikte motorin fiyatı 85 TL’nin üzerine çıkarken, benzin fiyatı da 70 TL seviyesine yaklaşmıştı.

        6

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 63.25 TL

        Motorin litre fiyatı: 85.29 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        7

        ANKARA BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 64.22 TL

        Motorin litre fiyatı: 86.42 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        8

        İZMİR BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 64.50 TL

        Motorin litre fiyatı: 86.70 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
