        Son dakika: MSB: Bayrağa saldırı organize bir provokasyon

        MSB: Bayrağa saldırı organize bir provokasyon

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nusaybin hudut hattında gerçekleşen olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Nusaybin'de terör örgütü sempatizanları tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır." denildi

        Giriş: 22.01.2026 - 12:08 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:14
        MSB: Bayrağa saldırı organize bir provokasyon
