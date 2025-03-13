Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada 24, 1 Ocak'tan bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki "Atatürk ve Harbiyeli Anıtı"nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

En büyük Harbiyeli Atatürk'ün ilim ve irfan yuvası Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü kutlayan Aktürk, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılında, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere egemenlik ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri, ebediyete irtihal eden kahraman gazileri ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad etti.

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Aktürk, bugün aynı zamanda Bakanlıktan bir heyetin katılımıyla Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde "Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden Mezuniyetinin 126'ncı Yıl Dönümü Töreni"nin icra edildiğini bildirdi.

18 Mart'ta Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetlerinin yüzer unsurlarıyla Çanakkale Boğazı'nda Geçit Töreni, Türk Yıldızları tarafından Çanakkale Şehitler Abidesi'nde hava gösterisi ve muharip uçak geçişi ile SOLOTÜRK tarafından Kocaeli'de gösteri uçuşu yapılacağını, Mehteran Birlik Komutanlığınca 18 Mart'ta Çanakkale'de, 19 Mart'ta ise Bozcaada'da konserler icra edileceğini dile getiren Aktürk, tüm etkinliklere vatandaşları davet etti.

Aktürk, ayrıca büyük fedakarlıkla görev yapan asker ve sivil tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutladı.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele operasyonları kapsamında bilgi veren Aktürk, "Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir." dedi.

REKLAM HUDUT GÜVENLİĞİ Son bir haftada hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 5'inin terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 107 şahsın yakalandığını dile getiren Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızda yakalananların sayısı 1016 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1514 şahısla bu yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken engellenen kişi sayısı da 14 bin 48'e ulaşmıştır. Hudutlarımızda yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliğin sağlanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadesini kullandı. BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklarla ikili ilişkiler çerçevesinde küresel güvenlik mimarisine güçlü katkılarda bulunmaya devam ettiğini vurgulayarak, "4 Mart'ta Kahire'de Gazze'nin yeniden imarına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin devam etmesi, insani yardımların sağlanması, İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da saldırılarına son vermesi ve Filistin halkının kendi topraklarında yaşamaları adına uluslararası çabaların artırılması gerekmektedir. Ülkemiz, bölge istikrarı ve barışına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeyi sürdürecektir." diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, bugün resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştireceğini, ardından Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 126'ncı yıl dönümü vesilesiyle Kara Harp Okulu'ndaki törene katılacağını yarın ise Şehitler Günü münasebetiyle Bakanlık'ta düzenlenecek törene iştirak ederek, daha sonra kahraman gaziler ile şehit ve gazilerin kıymetli aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geleceğini bildirdi. REKLAM Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 10-11 Mart'ta Fransa'da düzenlenen Paris Savunma ve Güvenlik Forumu'nun Genelkurmay Başkanları Toplantısı bölümüne katıldığını, forum esnasında Birleşik Krallık ve Fransa Genelkurmay Başkanları ile üçlü bir görüşme geçekleştirdiğini ifade ederek, ayrıca Paris Büyükelçiliği ile Fransa Askeri Ataşeliğini de ziyaret ettiğini dile getirdi.