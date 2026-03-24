MSB duyurdu: Ağrı'da kahreden kaza
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "24 Mart 2026 tarihinde Ağrı Doğubeyazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi
Giriş: 24.03.2026 - 13:42
