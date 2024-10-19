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        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangınlarına müdahale sürüyor

        Muğla'nın Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde önceki gün elektrik tellerinden çıktığı belirlenen orman yangınlarını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahalelerle sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 19.10.2024 - 09:45
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        Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerinde elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen orman yangınlarına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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        Dalaman'ın Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanda, 17 Ekim'de saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına 480 personel, 77 müdahale aracı, 93 arazöz-su tankeri, 17 iş makinesi ve 12 hava aracı ile müdahale ediliyor.

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        Bölgede rüzgar etkili olurken, çalışmalar güçlükle sürüyor. Şu ana kadar bölgede, 85 ev tahliye edildi.

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        Menteşe ilçesi Turnalı mevkisinde de 18 Ekim'de saat 03.30 sıralarında orman yangını çıktı.

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        Yangına 292 personel, 130 müdahale aracı, 52 arazöz-su tankeri, 13 iş makinesi ve 9 hava aracı ile müdahale ediliyor. Yangında 17'si yazlık 29 yapı zarar gördü, 75 hane de tahliye edildi.

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        Sahil Güvenlik unsurları, helikopterler ve amfibik uçaklarla yangına havadan müdahale ederken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de karadan çalışmalara destek oluyor.

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        Diğer yandan her iki yangının çıkış nedeninin elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlendi.

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