Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için aday gösterme süreciyle ilgili, "Herkes yarıştan çekilecek, herkes bunlara destek olacak, başka şansın yok. Ancak böyle yarış kazanabileceğine inanıyor. Aday çıkarırsan seni yaftalıyor ama 39 milletvekilini dağıtıyor, cumhurbaşkanı yardımcılığını dağıtıyor, bakanlık dağıtıyor, müsteşarlık dağıtıyor." dedi.

İnce, bir otelde partisinin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne yönelik stratejilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP'nin, kendisinden başka hiç kimsenin aday çıkarmamasını istediğini ifade eden İnce, aday çıkarmak isteyenlerin "bölücülükle", "sarayın adamı olmakla" suçlandığını söyledi. Muharrem İnce, şunları dile getirdi:

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"Herkes yarıştan çekilecek, herkes bunlara destek olacak, başka şansın yok. Ancak böyle yarış kazanabileceğine inanıyor. Aday çıkarırsan seni yaftalıyor ama 39 milletvekilini dağıtıyor, cumhurbaşkanı yardımcılığını dağıtıyor, bakanlık dağıtıyor, müsteşarlık dağıtıyor. Yetmedi iki parti bir araya gelip ana muhalefet partisinin verdiği milletvekilleriyle grup kuruyor. Milletvekili vefat ediyor. 'Tamam' diyorlar 'dolduralım, al sana bir milletvekili daha', bonservisiyle, mazbatayla beraber mi, mazbatasız mı bilmiyorum. 'Al sana bir tane daha verelim.' Grubu tekrar kurduruyorlar sonra bu 39'dan birisi CHP listelerinden İstanbul'dan seçilmiş birisi çıkıyor, Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor ve diyor ki 'İstanbul'un 5 yılı boşa gitti.' Arkadaşlar, burada bir CHP var, burada Saadet var, burada vekillik var. Şimdi bu buna milletvekilliği veriyor, grup düşüyor, bir tane daha veriyor. Şimdi bu belediye başkan adayı çıkarıyor, 'Sen İstanbul'un 5 yılını boşa geçirdin.' Bir üçgen, ne üçgeni bu? Bermuda şeytan üçgeni. 40 yıldır siyasetteyim, böyle bir üçgeni hiç görmedim."

İnce, CHP'den İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığını istediği iddiasına ilişkin de "Karşıyaka'yı istemişiz vermemişler. Kime vermişler? CHP'nin evladına mı vermişler? Keşke öyle yapsalardı. 2018'de başka partiden beşinci sırada milletvekili adayı olan birine vermişler, yazık günah. Eşe dosta dağıtıyorlar. Memleket Partisi sizden bir ilçe istemiş siz de vermemişsiniz, adam bunu söylemeye utanır." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nda yer alan ve bakanlık, 39 milletvekilliği, cumhurbaşkanı yardımcılığı verilen Altılı Masa'nın CHP'yi terk ettiğini söyleyen İnce, "CHP'nin seçim kazanmak istemediğini, dertlerinin kurultay olduğunu" kaydetti.

ÖZGÜR ÖZEL'E ŞİİR

İnce, basın mensuplarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yazdığı şiiri de okudu. İnce'nin şiiri şöyle:

“Ben diyorum 'siyasette ilke'

O diyor 'istedi benden ilçe'

Ben diyorum 'arada Ali de olsun'

O diyor 'her yer veli ile dolsun'

Ben diyorum 'İsveç’e hayır'

O diyor 'bizim adamları kayır'

Ben diyorum 'kaybedersin'

O diyor 'iftira atar saraya gidersin'

Ben diyorum 'genç cumhuriyete atlama ve patlama'

O diyor 'istedin benden Karşıyaka'

Ben diyorum 'kaybedersin demlenme'

O diyor 'uzak dur söylenme'.”

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İSTANBUL ADAYI, İLÇE ADAYLARININ BELİRLENMESİ SONRASINDA AÇIKLANACAK

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İnce, İstanbul adayının, 39 ilçenin adaylarının belli olmasıyla açıklanacağını söyledi.

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine de değinen İnce, "Can Atalay'ın yeri hapishane değil Meclis olmalıdır. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin en üst yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi kararda hak ihlali var diyorsa gereği yerine getirilmelidir, yanlış yapılmıştır. Meclis odasını tahsis etmiş, her şeyini yapmış, özlük haklarını vermiş. Meclisin üzerinde bir Yargıtay olamaz. Yargıdaki bu kavgayı da tehlikeli buluyorum. Yapılan kararı onaylamıyorum. Yeri Meclis olmalıdır." diye konuştu.

“ALDIĞIN ŞEYİ AÇIKLAMAK DELİKANLILIĞA SIĞMAZ”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı da eleştiren İnce, “O gün verilen bakanlık ve müsteşarlıkları doğru bulmuyorum. Fakat Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmiş. Ümit Özdağ’ın kaybetmiş Kılıçdaroğlu’na yumruk atmasını ve o belgeyi açıklamasını doğru bulmuyorum. 'Ben çok şey aldım', marifet değil. Aldığın şeyi açıklamak etik değil. Racona, mertliğe sığmaz, delikanlılığa ve etiğe sığmaz” diye konuştu.

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CAN ATALAY KARARI

Muharrem İnce, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin de, “Can Atalay’ın yeri hapishane değil, Meclis olmalı. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin en üst yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında hak ihlali varsa, gereği yerine getirilmelidir. Meclisin üzerinde bir Yargıtay olmamalıdır. Yargıdaki bu kavgayı da tehlikeli buluyorum. Bu kavgayı da onaylamıyorum. Yeri Meclis olmalıdır” dedi.

ADAYLARI AÇIKLADI

Memleket Partisi'nin belediye başkan adayları şöyle:

“Adana Sarıçam Belediye Başkan adayı Dilek Tepe, Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan adayı Özkan Öztuğ, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Ömer Özdoğan, Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Murat Aslandoğdu, Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Ziya Kirzuk, Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı Esra Gündoğan Murat, Ardahan Çıldır Belediye Başkan adayı Turgay Şirin, Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı Abdulkerim Akkaya, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı İbrahim Dönmez, İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı Tanju Karakuş, Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan adayı Mehmet Ceren, Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan adayı Durmuş Karakaş, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan aday Erdal Çifti, Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı Nursel Pekcan, Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kuruçay, Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Mahmut Elihayrat, Konya Karapınar Belediye Başkan adayı İbrahim Şimşeker, Konya Karatay Belediye Başkan adayı Adem Demir, Konya Meram Belediye Başkan adayı Hamdi Ak, Konya Selçuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Koçer, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Samet Fırat Özkaş, Mersin Mut Belediye Başkan adayı Fikret Çayır, Samsun İlkadım Belediye Başkan adayı Yeşim Emriye Kadıoğlu, Yozgat Bahadın Belediye Başkan adayı Sami Eroğlu.”

İnce, programda belediye başkan adayları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.