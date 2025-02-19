Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Müsavat Dervişoğlu: TÜSİAD'ın söylediklerinden hangisi yanlış | Son dakika haberleri

        Müsavat Dervişoğlu: TÜSİAD'ın söylediklerinden hangisi yanlış

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, "TÜSİAD'ın söylediklerinden hangisi yanlış? Doğruyu istemediğin adam söyleyince, doğru olduğu gerçeği değişiyor mu Sayın Erdoğan? Burada yanlış yok, bilakis söylenecek daha çok şey vardır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "TÜSİAD'ın söylediklerinden hangisi yanlış"
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "TÜSİAD'ın söylediklerinden hangisi yanlış? Doğruyu istemediğin adam söyleyince, doğru olduğu gerçeği değişiyor mu Sayın Erdoğan? Burada yanlış yok, bilakis söylenecek daha çok şey vardır. Peki, TÜSİAD bunları deme hakkına sahip mi? Tüzüğüne göre; TÜSİAD bunları söyleme hakkına sahiptir. Peki, sorun nedir? Bence sorun, çok geç kalmalarıdır" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, AK Parti iktidarının yaşanamaz bir düzen inşa ettiğini söyleyerek, "Yeni Türkiye'de nedamet yöneticilerden değil, vatandaştan beklenir. Dünya liderinden masallar Türkiye'sinde şampiyonluklarımız bitmiyor. Devlet gücünün hukukla sınırlandırılmasında ise neredeyse en dipte, 135'nci sıradayız. Rakiplerimiz yine aynı, kabile devletleri ve muz cumhuriyetleri. Peki, bu ne demektir? 'Derdini anlatacak kadı kalmadığı gibi bundan sonra da hiç olmayacak' demektir" dedi.

        'KORKTUKLARI ŞEY ASLINDA KENDİ SURETLERİDİR'

        Dervişoğlu, 23 yıldır tam yetki ile iktidarda bulunan Erdoğan'ın, muhalif her açıklamaya darbe yapılacak korkusu ile yaklaşmasının, adil bir şekilde işleyen iktidar düzenini kuramadığının göstergesi olduğunu söyledi. Dervişoğlu, "Çünkü darbe korkusu, darbeci zihniyete yatkın olanların aynaya baktığında gördükleridir; korktukları şey aslında kendi suretleridir. Genç teğmenler bir yemin eder, darbe korkusu sarar. Sanatçılar açıklama yapar, darbe korkusu sarar. Depremzede vatandaş, 'Nerede bu devlet der', darbe korkusu sarar. Futbol maçlarında taraftar, terörist başına ve teröre lanet okur, bunları darbe korkusu sarar. 12 senelik Gezi olaylarından darbe senaryosu çıkartırlar. Bunu uydurtacak marifetli adamları da bakan yapar. TÜSİAD açıklama yapar, darbeden, vesayetten bahsederler. TÜSİAD'ın söylediklerinden hangisi yanlış? Doğruyu istemediğin adam söyleyince, doğru olduğu gerçeği değişiyor mu Sayın Erdoğan? Burada yanlış yok, bilakis söylenecek daha çok şey vardır. Peki, TÜSİAD bunları deme hakkına sahip mi? Tüzüğüne göre TÜSİAD bunları söyleme hakkına sahiptir. Peki, sorun nedir? Bence sorun, çok geç kalmalarıdır. Kısa dönemli karlılıkları için uzun dönemli demokratik ve sosyal düzenin yıkılıp tarumar olmasını oturup beklemeleridir" diye konuştu.

        'ERBİL DE DURAKLAR ARASINDADIR'

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayıp, DEM Parti heyetinin PKK elebaşını ziyareti ile devam eden sürece ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Tekrarlamaktan bıkmayacağımı söylemiştim. Adını, 'Büyük Türkiye' koydukları, özünde ise Türkiye'nin kuşatılarak küçültülmesi olan büyük bir kalkışmanın muhataplarıyız. Birilerinin verdiği fotoğrafları, görüşmeleri, diyalogları da bu kalkışmanın farklı mevzi ve cepheleri olarak görüyoruz. Tarihsel örtüşmelerin ve sürekliliklerin de 100 yıl sonra dahi geçerli olması bu tespitimizi haklı kılmaktadır. Milli Mücadele döneminde, milli varlığa düşman cemiyetler, bir asır sonra, farklı kisveler ama aynı amaç ve düşüncelerle bir aradadır. Bu anlamda, haftalardır Irak'ın kuzeyindeki aşiret yapılanmasından, sözde çözüm süreci ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti ve icazet almaktadırlar. Anlaşılmaktadır ki Beştepe-Balgat-İmralı-Kandil hattında, Erbil de duraklar arasındadır. Bu durağın anlamı ve muhatapları için önemi, yine bizim milletimize anlattığımız üzere, önce Suriye'de yeni bir bölgesel yönetim modeli, sonra da bu modellerin Misak-ı Milli kılıfıyla Türkiye'ye zerk edilmesidir. Emperyalist pazarlama tekniklerinin en büyük mahareti budur. Çok değil, 1980'lerde Saddam'a silah satıp, İran'a ve sonra Kuveyt'e, 'Sen büyüyeceksin' diye saldırtanlar 10 sene içinde Irak'ı bölüp, bugünkü durumu ortaya çıkartanlar, bugün Türkiye'deki saray iktidarına da aynı vazifeyi uygulatmaktadırlar" dedi.

        'ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ne yazık ki kadere bak; kadere bak, kimler kimlerle beraber yan yana geliyor? Kadere bak, nereden nereye. Ne oldum deme, ne olacağım de' sözlerini hatırlatan Dervişoğlu, "Bunlar hep imtihan Erdoğan, 100 yıl sonra hepiniz İtilaf cephesinde yeniden toplandınız; kadere bak. Ben de diyorum ki bir taraftan saray kadıları, bir taraftan Beştepe, Balgat, İsrail, Barzani, Colani, bölücüler, Vahabiler, İmralı, HÜDA-PAR, DEM, Hizbullah, PYD-YPG-PKK, Kandil, PJAK topunuz gelin. Buradayız, Cumhuriyet gibi dimdik ayaktayız. Hepiniz bir, bizse tekiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bizim iktidar ve onun piyon düzeyindeki çöplerine söyleyeceğimiz şudur, sözlerimiz mili şuur yoksunlarınadır. 100 yıl önce aldığınız cevabı, 100 yıl sonra da almak istiyorsanız, asla unutmayın; 100 yıl önce ne yapıldıysa, 100 yıl sonra da o yapılacaktır. Türkiye'yi Türksüzleştirmeye çalışanlara, Türk vatanını bölmeye çalışanlara ve Cumhuriyet düşmanlarına ne yapıldıysa bu ülkenin Kuva-i Milliye ruhu, her an cisme ve bedene bürünmeye hazırdır ve ayaktadır. Elinizden geleni ardınıza koymayın" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        19 yaşındaki Mevlüt 14 yıl önce kayboldu! Çiftlik sahibi tutuklandı!
        19 yaşındaki Mevlüt 14 yıl önce kayboldu! Çiftlik sahibi tutuklandı!
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın