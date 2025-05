Muslera Galatasaray'a veda etti!

Galatasaray'da 14 yıllık kariyerine son verme kararı alan Fernando Muslera, basın toplantısı düzenleyerek sarı-kırmızılılara veda etti.

"SON MAÇIM OLACAK"

Başakşehir son maçım olacak. Gurur duyduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür ediyorum. Beni buraya getiren Daniel Fonseca'ya, Fatih Terim'e, Taffarel'e teşekkür ederim. Hayatımın en doğru kararıydı. Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum. Çok büyük oyuncular ve çok büyük teknik adamlarla 14 sene geçirdim. Başkanımıza teşekkür ederim, çok iyi teklifleri kalmam için kabul etmedi. Benim için bir ağabey. Okan Buruk'a teşekkür ederim, çok iyi bir teknik adam. Türkiye'nin en iyisi olduğunu gösterdi.

"GALATASARAY BENİM BİR PARÇAM OLACAK"

Çok duygusal bir an, 14 sene aynı kulüpte olma ve her şeyi vermeye çalışmak. Bu çok az bir oyuncunun söyleyebileceği bir şey. Basına teşekkür ederim. Her rakibimize ve başkanlarına teşekkür ederim. Florya'da ve Kemerburgaz'da çalışan herkese teşekkürler. Fadıl hocaya teşekkürler. Unuttuğum insanlar varsa özür dilerim, çok duygusal bir an. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kazandık. Yönetime de teşekkürler. Hayatımın oyuncu olarak bir dönemli kapanıyor ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım. Galatasaray da benim bir parçam olacak.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ ÜLKEM"

Taraftarlarımıza 14 sene için sevgi, saygı ve mutluluk verdiler. İyi ve kötü günümde yanımda oldular. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarısınız. Bu kulübü bırakmayın ve hep yanında olun. Futbolu bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim. Fakat memleketime daha yakın bir yerde yapacağım. Başkanımla konuştuk, futbolu tamamen bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim. Memleketime ve aileme yakın bir yerde olacağım. Babama ve kız kardeşime yakın olacağım. Türkiye benim ikinci ülkem.

"İÇİMDEKİ TEK UKDE AVRUPA KUPASI KAZANAMADIM"

Bu milliyetçi ülkede bana gösterilen sevgi ve saygıdan çok mutlu oldum. Karşılıksız bir şekilde bunların yapılmasından mutluyum. Her sene buraya geri geleceğim. Görüşmeye devam edeceğiz. Galatasaray'da Avrupa kupası kazanamadım, bu içimde bir ukde.

"OĞLUMUN BURADA GÜZEL ANILARI VAR"

Sakatlandığım bir dönemde eşim bana dört parmaklı eldiven dikti, sonra giyim markamız da bu eldiveni üretti. Eşime de teşekkür ederim. Oğlumun burada çok güzel anıları var, kutlamalarda o da uygulandı. Sonrasında çok güldük. Üç sene arka arkaya şampiyonluk hiç kolay değil.

"HEYKELİM ÇOK FAZLA OLUR"

Bir dönem bitiyor. Başakşehir'le başladı, Başakşehir'le bitecek. Keşke yarın 25 numaralı formayı giyebilsem. Heykelim çok fazla olur, 2000 sezonundaki kadro heykeli hak etti. Ben, onların çok altında kaldım. Galatasaray formasıyla sahaya çıkıp kalemizi koruyacak dünyanın en iyi kalecisi Günay Güvenç'tir. Başka biri değil.

"BİR TAKIMLA ANLAŞMADIM"

Henüz bir takımla anlaşmadım. Zaman var, sakin bir şekilde karar vereceğim. Rakibimizin sahasında şampiyonluk kutladık, bunu unutamam. Bunu kimse unutamaz. Ayrıca bu son şampiyonluğu da unutamam.

TARAFTARA TÜRKÇE SESLENDİ

Tüm taraftarlara ben çok teşekkür ediyorum. Onlar benim her zaman arkamda oldu. Saygı ve destek verdiler. Burada çok mutluydum. Onların desteği çok önemliydi.

G.SARAY'DAN MUSLERA PAYLAŞIMI! Teşekkürler Muslera... 14 yıl önce geldiğinde daha bizler de gençtik. Sen kalemize geçtin, biz ekran başına… Sen her kurtarışınla bizlere ‘oh’ dedirttin, biz her maçta sana güvendik. Bugün, çocukluğumuzdan gençliğimize, hayatımızın tam 14 yılına eşlik eden bir efsaneye teşekkür ediyoruz. 8 Süper Lig, 6 Süper Kupa, 5 Türkiye Kupası… Tam 19 kez sarı kırmızı renkler altında kupalara uzandın. Geldiğin ilk sezon şampiyonluk yaşarken, ne güzel ki, giderken de kupalar ile gidiyorsun. Yıllar geçiyor ama değişen hiçbir şey yok... Galatasaray tarihinde bir kaleciden çok daha fazlası oldun. Bize sadece kurtarışlar değil, karakter, aidiyet ve bağlılık ne demek onu öğrettin. Seninle büyüdük Muslera. Sevinçlerde, hüzünlerde hep sahadaydın. Kimi zaman yumruğunu havaya kaldırdın, kimi zaman gözyaşlarımızla birlikte seninle ağladık. Galatasaray’a kalbini verdin, biz de kalbimizin en güzel köşesini sana ayırdık. Bugün seni kupalarla uğurluyoruz. Ama bil ki, kazandığın en büyük kupa bizim kalbimizdeki yerin. ‘Son anda Muslera!’ Bir neslin hafızasına kazınan o anlar, o ses… Sonsuza dek bizimle! İyi ki geldin, iyi ki Galatasaraylı oldun. Yolun hep açık, kalbin hep bizimle olsun... Teşekkürler efsane. Teşekkürler Florya’nın son kaptanı, Fernando Muslera! Teşekkürler Muslera…



MUSLERA'NIN GALATASARAY KARİYERİ Galatasaray'a 2011 yılında gelen ve 25 forma numarasıyla sarı-kırmızılı kariyerine başlayan Fernando Muslera, 25. şampiyonlukla başarılarını taçlandırdı. Bu sezon kazanılan Türkiye Kupası ve Süper Lig zaferi sonrası Uruguaylı eldiven, 19 kupayla Türkiye'de en çok kazanan futbolcu oldu. REKLAM Serie A geçmişi olan Güney Amerikalı kaleciler, Galatasaray tarihine yalnızca eldiven bırakmaz; bir dönemin hafızasına da mühür vururlar. Tıpkı Thierry Henry’nin şutunu tokatlayarak UEFA Kupası’nı Ali Sami Yen’e getiren Claudio Taffarel gibi… Onun kırdığı rekorları, yıllar sonra bir başka Latin öğrencisi kıracaktı: Fernando Muslera. Lazio’dan Lorik Cana’yla yapılan takasla gelen Uruguaylı, Galatasaray’ın sadece kalecisi değil, hafızası oldu. Taffarel gibi Dünya Kupası görmüş, Taffarel gibi yolu Serie A’dan geçmişti. Ve tıpkı hocası gibi Türk halkının gönlünde taht kurdu.

Henüz genç bir delikanlıyken adım attığı Florya’da; 5 başkan, 9 teknik adam eskitti. Rekorları kırdı, kupalar kaldırdı. Sekiz Süper Lig şampiyonluğu yaşadı, Şenol Güneş’in en çok şampiyon olan kaleci unvanını da alıp vitrinine koydu. Galatasaray’daki ilk maçına o dönemki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir karşısında 25 numaralı formayla çıktı, Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunda da mimarlardandı. Sarı-kırmızılı formaya yine Başakşehir maçıyla veda edecek. REKLAM Tesadüf değil, yazgı… 2011'de aynı Başakşehir’e 2-0 kaybedilen maç sonrası ağır eleştiriler almıştı. Ama sezon sonunda 17 maçta gol yemeyerek Taffarel ve Mondragon’un rekorlarını tarihe gömdü. Hatta o sezon bir de gol attı. Kaleciydi ama gerektiğinde sahneye çıkan bir aktördü.

Yıllar içinde bir yabancıdan fazlası oldu. Türkiye’de evlendi, çocuk sahibi oldu. Tribünlerin alkışı, Florya'nın sesi, soyunma odasının abisiydi. Ama bu sezon, belki de en zoru oldu. Sezon Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yenen 5 golle açıldı. Ardından bir iddia: Soyunma odasında kriz vardı. Kerem Aktürkoğlu üzerinden yürüyen tartışmaları Muslera bir açıklamayla bitirdi. “Burada neler yaşandığını bir tek biz biliriz,” dedi. Kaptan konuştuğunda herkes sustu. Ama sahadaki fırtına dinmedi. Young Boys karşısında yediği gol sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatını göremeden Devler Ligi'ne veda etti. REKLAM

İçeride işler toparlandı ama Dinamo Kiev maçında 3-1 öne geçtikten sonra gelen beraberlik, tribünlerin büyük bölümünün sabrını taşırdı. Muslera kendi evinde ilk kez ıslıklandı. O an, Galatasaray adına da bir kırılma anıydı. Kimi protesto etti, kimi alkışladı ama soyunma odasına yine dimdik girdi. Okan Buruk ve yöneticiler sahip çıktı. Bir hafta sonra kalesini gole kapattı, cevapları sahada verdi. Kaptan bazen saha içinde, bazen saha dışında takımın dümenine geçti. Yine Kasımpaşa beraberliği sonrası Antalya kampını o önerdi. Galibiyet primlerinin yatmadığı dönemde elini taşın altına koydu, futbolcuları teskin etti. Sezon sonuna doğru gelindiğinde ise sahada yine alıştığımız Muslera vardı. Ligin son düzlüğünde bir kez daha “şampiyon kaleci” modunu açtı. Samsunspor, Bodrum FK maçlarında kalesini gole kapadı; 25. şampiyonlukla Galatasaray tarihine altın harflerle adını yazdırdı.