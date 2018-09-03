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Son dakika... Myanmar'da iki Reuters muhabirine hapis cezası!

Son dakika... Myanmar'da Roghinya krizini haber yapan iki Reuters muhabiri 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

03.09.2018 - 08:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo yaklaşık bir yıldır tutuklu yargılanıyordu. 

Reuters'ın genel yayın yönetmeni Stephen J. Adler, "Bugün Myanmar için, Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo için ve tüm dünya basını için üzücü bir gün. İşini iyi yapan iki muhabir, basını susturmak amacıyla baskı uygulanarak yaklaşık 9 aylarını hapishanede geçirdiler. Yanlış bir şey yaptıklarına dair hiçbir kanıt olmadan, üstelik polisin de yüz yüze uyguladığı baskıyla, bugün muhabirleri hapse mahkum ederek özgürlüklerini kaybetmeye devam ediyorlar." açıklamasında bulundu.

Reuters haber ajansı, geçtiğimiz yıl Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanların (Rohingyalar) askerler ve köylüler tarafından öldürülmesine ilişkin bir araştırmanın detaylarını yayımlamıştı. 

Ajans, Myanmar'da tutuklanan iki gazetecisinin bu araştırma nedeniyle hapsedildiğini söylüyor. Gazeteciler, Myanmar'da devlet sırları kanununu ihlal etmekle suçlanıyor.

Ajans, Wa Lone ve Kyaw Seo Oo isimli iki muhabirinin, geçen yıl Arakan eyaletinde 10 kişinin öldürülmesini ortaya çıkardıklarını, bu kişilerden ikisinin Budist köylülerce keskin aletler kullanılarak öldürüldüklerini, diğerlerinin ise ordu tarafından vurulduğunu söylüyor.

Myanmar ordusu tarafından yapılan bir soruşturmanın sonuçları gazetecilerin bulgularını desteklemiş, ancak araştırmaya ilişkin açıklamada söz konusu 10 kişi "Bangladeşli teröristler" olarak tanımlanmıştı.

Reuters bu araştırmayı yayımlayarak, iki gazetecinin kamu yararı için çalıştıklarını göstermeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ı Arakan Müslümanlarına "etnik temizlik yapmakla" suçlamıştı.

 

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