Myanmar'da iç savaş yolda! Polis karakoluna saldırı: 7 ölü 0:00 / 0:00

AA

Myanmar Now sitesinde yer alan habere göre, Saging eyaletine bağlı Tamu kentindeki bir polis karakolu, cuntaya karşı çıkarak protestoculara katılan polis memuru Thang Hou Gin ve beraberindeki protestocuların saldırısına uğradı.

El yapımı patlayıcı maddelerle karakola saldıran protestocular, 6 polisi öldürdü.

Kısa süre sonra çatışmalara Myanmar ordusunun müdahale etmesi sonucu darbe karşıtı polis memuru Gin öldürülürken, çatışmaya katılan protestoculardan bazıları yaralandı.

MAGWAY'DA 10 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Öte yandan Myanmar ordusunun Magway eyaletinde darbe karşıtlarına karşı şiddet kullanması sonucu kırsal bölgelerde çok sayıda kişinin evini terk ettiği bildirildi.

İnsan hakları örgütü Justice for Myanmar'ın hazırladığı raporda, Myanmar ordusunun mart ayından bu yana ev baskını, özel mülkü yağmalama ve sivilleri kaçırma gibi eylemlerinin ardından, eyaletteki en az 10 bin sivilin ormanlık alanlara kaçarak askerlerden saklandığı ifade edildi.

Magway'da Myanmar birliklerinin evleri basıp özel mülkleri yağmalarken görüntülendiği çok sayıda video, sosyal medyada tepki görmüştü.

MYNANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 550 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

İÇ SAVAŞ İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Myanmar'da askeri darbenin ardından cunta muhalifi siyasetçilerin sivil hükümet kurma çalışmaları ve bazı etnik grupların darbe karşıtlarının yanında yer alması, ülkede iç savaş ihtimalini güçlendiriyor.

1 Şubat askeri darbesinin ardından cuntayı tanımayan seçilmiş milletvekilleri tarafından sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH),darbeden rahatsız olan etnik silahlı gruplarla birleşerek federal ordu kurmaya çalışıyor.

Federal ordu sayesinde darbe karşıtı protestocuları cuntaya karşı korumayı planlayan CRPH, dün ilan ettikleri Federal Demokrasi Anlaşması uyarınca nisanın ilk haftası içinde sivil hükümeti kurma çalışmalarını tamamlamayı planlıyor.

Darbe karşıtı protestolara Myanmar ordusunun silahlı müdahale etmesi üzerine cuntaya karşı çıkan ve protestocuları koruyacaklarını duyuran etnik silahlı gruplardan Kachin Bağımsızlık Ordusu (KIA) ve Karen Ulusal Birliği (KNU) federal ordu planını destekliyor.

Arakan Ordusu, Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu (TNLA) ve Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) ise 30 Mart'ta, darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahaleye son verilmemesi durumunda orduyla yürürlükteki ateşkes anlaşmasını bozarak protestocuların safına geçeceklerini duyurdu.

Diğer etnik silahlı gruplar darbe karşısında tarafsız kalırken CRPH'nin bu grupları federal ordu planına dahil etmek üzere müzakerelerde bulunduğu biliniyor.

Etnik silahlı grupların açıklamalarının ardından Myanmar ordusu, 29 ve 31 Mart'ta ülkenin doğusundaki Karen eyaletinde KNU'nun bulunduğu bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Saldırıların ardından en az 10 bin sivil Tayland'a sığınmak üzere evlerini terk ederken 6 kişi hayatını kaybetti.

MYANMAR'DA 20 ETNİK GRUP VAR

Ülkede resmi olarak tanınan 135 etnik grup bulunurken bağımsızlık, yerel özerklik ve uyuşturucu ticareti gibi amaçlarla silahlanan 20 etnik silahlı grup mevcut.

Myanmar topraklarının üçte birini kontrol eden etnik silahlı grupların toplam militan sayısının 90 binin üzerinde olduğu biliniyor.

Aktif silahlı mücadele yürüten grupların en önemlileri olarak bilinen KIA'ya ait 12 bin savaşçı bulunurken KNU'nun 7 bin, Şan Ulusal Ordusunun (SNA) 1000 ve Zomi Devrim Ordusunun (ZRA) 3 bin savaşçısı var.

2015'ten bu yana Myanmar ordusuyla ateşkes içinde olan 10 etnik silahlı gruptan Şan Devlet Ordusunda (SSA) 16 bin, Arakan Ordusunda 7 bin, TNLA'da 3 bin 500, MNDAA'da 4 bin ve Birleşik Wa Devlet Ordusunda (UWSA) 25 bin savaşçının olduğu biliniyor.

Buna karşın Myanmar ordusunda görevdekiler ve rezerve askerler dahil yaklaşık 500 bin personel bulunuyor.

"BÜTÜN ETNİK GRUPLAR BİRLEŞİRSE BAŞARILI OLURUZ"

Myanmar'daki protestolara katılan ve gösterilerdeki can kayıplarını sosyal medyada duyuran aktivistler, ülkedeki iç savaş ihtimali ve federal ordu planlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Aktivist Thinzar Shunlei Yi, ülkede yaşananların iç savaştan ziyade bir devrim olduğunu belirterek, "Federal ordunun kurulması, cuntanın elimizden aldığı demokrasiyi geri getirmeye yardımcı olacaktır." dedi.

Barışçıl protestoların cuntayı durdurmaya yeterli olmadığını belirten Yi, protestocuları koruyacak bir silahlı gücün inşa edilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Bir diğer aktivist Keren Khin ise "Cuntanın terörüne karşı etnik gruplarla birlikte silahlı direniş başlatmak tek çözüm yolu haline geldi. Dışarıdan yardım beklemeyi sürdüremeyiz." şeklinde konuştu.

Bu kapsamda darbe karşıtı protestocuların da federal orduya dahil edilmesinin planlandığını belirten Khin, "Bütün etnik gruplar birleşirse başarılı oluruz." ifadesini kullandı.