NASA'ya Türk asıllı astronot: Deniz Burnham

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD’li asker bir ailenin çocuğu olarak Adana’daki İncirlik Askeri Üssü’nde doğan ve ABD’de kimya ve makine mühendisliği alanlarında eğitim gören 36 yaşındaki Deniz Burnham, kapsamlı tıbbi kontroller ve çeşitli yetenek testlerini başarıyla tamamlayarak 12 bin kişi arasından seçilen 6 erkek ve 4 kadın adaydan biri olmayı başardı.

ABD Adana Konsolosluğu, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından 2021 Astronot Aday Programına seçilen Adana doğumlu Deniz Burnham'ı tebrik etti.

Konsolosluğun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Burnham'ın 12 bin aday arasından programa seçilen 10 kişiden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adana doğumlu Deniz Burnham'ı NASA tarafından 2021 Astronot Aday Programı'na seçildiği için tebrik ederiz. Burnham, 12 bin aday arasından programa seçilen 10 kişi arasında yer alıyor ve uzay görevlerinde çalışmadan önce 2 yıllık eğitim alacak. Burnham, ABD donanmasında teğmen olarak İhtiyat Teşkilatı'nda görev yapıyor. Kimya ve makine mühendisliği alanlarında üniversite derecesi almıştır. Kanada, Teksas ve Alaska dahil olmak üzere Kuzey Amerika'da enerji endüstrisinde deneyimli bir liderdir."