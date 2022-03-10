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Haberler Dünya Avrupa Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor!
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor!

Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor!
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AA

Son dakika haberler... NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

AA'da yer alan son dakika haberine göre Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak.

Grossi, sosyal medyadaki açıklamasında, Antalya'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

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