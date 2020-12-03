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HaberlerDünyaSon dakika: NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo gerginliği - Haberler
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NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo gerginliği

Politico'da yer alan haberde, NATO Dışişleri Bakanları zirvesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tartıştığı öne sürüldü. Haberde, Pompeo'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına, Bakan Çavuşoğlu'nun yanıt verdiği belirtildi.

Son dakika: NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo gerginliği - Haberler
NATO toplantısında Çavuşoğlu-Pompeo gerginliği
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HABERTURK.COM

NATO Dışişleri Bakanları zirvesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tartıştığı iddia edildi.

Politico'nun toplantıdaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pompeo Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu, Bakan Çavuşoğlu ise bu sözlere yanıt verdi.

Pompeo, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de müttefikleriyle gerilim yarattığını ve S-400 alarak Rusya'ya "hediye verdiğini" söyledi. Çavuşoğlu ise bu açıklamalara, ABD Dışişleri Bakanı'nın Avrupalı müttefiklerini Türkiye'ye karşı doldurduğunu, bölgesel gerilimlerde gözü kapalı bir şekilde Yunanistan'ın yanında olduğunu ve Ankara'ya Patriot satmayı reddettiğini söyledi.

Türkiye IŞİD ile mücadele ederken, ABD'nin Suriye'deki terör örgütlerine destek verdiğini de belirten Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ krizinde ABD ve Fransa'nın Ermenistan'ın yanında yer alarak durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Bazı diplomatlar ise, Pompeo'nun Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkilerini gergin başlatmak üzere bu açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Politico, toplantıya katılmış birçok kişiden bu durumu teyit ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi Ocak ayında Joe Biden'a devretmesi sebebiyle bu, Pompeo'nun son kez katıldığı NATO Dışişleri Bakanları toplantısıydı.

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