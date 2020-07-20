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HaberlerTeknolojiSon dakika... Netflix: Türkiye'deki üyelerimize bağlılığımızı sürdürüyoruz
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Netflix: Türkiye'deki üyelerimize bağlılığımızı sürdürüyoruz

Netflix Türkiye "Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu

Netflix Türkiye
HABERTURK.COM

Netflix son günlerde Türkiye'den çıkacağına dair söylentilerin artması üzerine açıklamada bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”

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