Emekli ek zammı hakkında beklenen açıklama bugün geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı ve yurt dışı çıkış harcı hakkında açıklamalarda bulundu. Güler'in açıklamalarının ardından, en düşük emekli maaşı belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, 10 bin TL alanlar artık ne kadar alacak?