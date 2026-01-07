Nevşehir’de feci trafik kazası... 1 ölü 14 yaralı!
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde hafif ticari araç ile patates deposunda çalışan işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
İŞÇİ SERVİSİYLE ÇARPIŞTI
AA'nın haberine göre kaza; Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana geldi. Ünal Aktaş idaresindeki hafif ticari araç, Yeşilhisar Kavşağı'nda, B.Ö.'nün kullandığı işçi minibüsüyle çarpıştı.
15 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile minibüsteki 13 işçi yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Aktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.