        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Nevşehir’de feci trafik kazası... 1 ölü 14 yaralı! | Son dakika haberleri

        Nevşehir’de feci trafik kazası... 1 ölü 14 yaralı!

        Nevşehir'de bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç ile patates deposunda çalışan işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 09:59 Güncelleme: 07.01.2026 - 09:59
        Feci kaza... 1 ölü 14 yaralı!
        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde hafif ticari araç ile patates deposunda çalışan işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

        İŞÇİ SERVİSİYLE ÇARPIŞTI

        AA'nın haberine göre kaza; Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana geldi. Ünal Aktaş idaresindeki hafif ticari araç, Yeşilhisar Kavşağı'nda, B.Ö.'nün kullandığı işçi minibüsüyle çarpıştı.

        15 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile minibüsteki 13 işçi yaralandı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Aktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
