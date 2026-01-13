Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Niğde'de birlikte içki içtiği arkadaşını tornavidayla öldürdü | Son dakika haberleri

        Niğde'de birlikte içki içtiği arkadaşını tornavidayla öldürdü

        Niğde'de birlikte içki içen iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 20 yaşındaki F.G., Taşlıca Barajı kıyısında park halindeki otomobilde tartıştığı Mehmet Ali Çekilmez'i tornavidayla öldürdü. Olay hakkında soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:56 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşını tornavidayla öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Niğde'de F.G. (20), birlikte içki içerken tartıştığı Mehmet Ali Çekilmez'i (45) tornavidayla öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Niğde'nin Taşlıca Barajı kıyısında meydana geldi. Park halindeki otomobilde birlikte içki içen F.G. ile arkadaşı Mehmet Ali Çekilmez arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        KAVGADA TORNAVİDAYLA YARALADI

        Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, F.G., aracın torpidosundan aldığı tornavidayla Çekilmez'i yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mehmet Ali Çekilmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çekilmez'in cansız bedeni otopsi için morga kondu.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Gözaltına alınan F.G., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Parkta arkadaşını tıraş etti

        İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sırasında Sultangazi'de bir kişi, parkta arkadaşını tıraş etti. Arnavutköy'de kar yağışını fırsat bile çocuklar kartopu oynadı

        #Niğde
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"