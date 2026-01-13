Niğde'de birlikte içki içtiği arkadaşını tornavidayla öldürdü
Niğde'de birlikte içki içen iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 20 yaşındaki F.G., Taşlıca Barajı kıyısında park halindeki otomobilde tartıştığı Mehmet Ali Çekilmez'i tornavidayla öldürdü. Olay hakkında soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Niğde'nin Taşlıca Barajı kıyısında meydana geldi. Park halindeki otomobilde birlikte içki içen F.G. ile arkadaşı Mehmet Ali Çekilmez arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
KAVGADA TORNAVİDAYLA YARALADI
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, F.G., aracın torpidosundan aldığı tornavidayla Çekilmez'i yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mehmet Ali Çekilmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çekilmez'in cansız bedeni otopsi için morga kondu.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gözaltına alınan F.G., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.