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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Genç kız 4. Kattan düştü! O anlar kamerada - VİDEO
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O anlar kamerada! 4. Kattan düştü! Feci olay!

İstanbul'da 16 yaşındaki bir kız, 5 katlı binanın dördüncü katından yere düşerek ağır yaralandı. Genç kızın düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hastanede tedavisi devam eden çocuğun neden düştüğü polis ekiplerinin araştırmasının ardından belli olacak

Son dakika: Genç kız 4. Kattan düştü! O anlar kamerada - VİDEO
Genç kız 4. Kattan düştü! Dehşet anı kamerada!
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İHA

İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 102. Sokak’ta dün akşam saat 19.50’de kan donduran bir olay meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki E.A., 5 katlı binanın dördüncü katında ailesiyle birlikte yaşıyordu.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE DÜŞTÜ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre genç kız akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle camdan aşağıya düştü. Yere düşerek ağır yaralanan genç kızın yardımına mahalleli koştu.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

AĞIR YARALI HASTANEDE

Ağır yaralı genç kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, neden düştüğü polis ekiplerinin çalışmasının ardından belli olacak.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

16 yaşındaki genç kızın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kız düşmeden önce sokak üzerinde vatandaşların yürüdüğü görülüyor. Vatandaşlar, binanın altından geçtikten saniyeler sonra genç kız camdan aşağı düşüyor. Daha sonra mahalleli yaralı genç kızı sağlık ekiplerine teslim ediyor.

"SES DUYDUK DIŞARI ÇIKTIK"

Mahalle esnafı İsmail Karagöz, “Akşam üzeriydi. İçeride oturuyorduk. Ses duyduk dışarı çıktık. Ambulans falan çağırdık. Ambulans geldi götürdü. Üçüncü kattan düşmüş olması lazım. Yukarıdan düştüğü için bir yerleri kırılmış olabilir. Duyduğuma göre 16 yaşlarında kız çocuğuydu” dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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