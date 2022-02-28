O anlar kamerada! Kadına korkunç tekme!

Son dakika haberler... Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Cumhuriyet Caddesi'nde tartıştığı kadını tekmeleyen bir erkeğin görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre dün çekilen görüntülerde, çevredekiler kadına şiddet uygulayan kişiye tepki gösterince gerginlik yaşanıyor.
SALDIRGAN İŞ YERİNE KAÇTI
Bu sırada kadın olay yerinden uzaklaşırken, saldırgan caddedeki bir iş yerine girerek kaçıyor.
Korkunç şiddet kameralara böyle yansıdı.
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