        Haberler Gündem Güncel Son dakika: O anlar kamerada... Ordu'da bir kişi belediye personeline satırla saldırdı! | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada... Ordu'da bir kişi belediye personeline satırla saldırdı!

        Ordu'da belediye binasına satırla giren Y.D., başkanlık sekreteri Adem Demirkale'ye saldırarak başından yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 16:50 Güncelleme:
        Belediyede satırlı saldırı
        Ordu’nun Aybastı ilçesinde Y.D.’nin, belediye personelinin başına satırla vurup yaraladığı olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'daki habere göre olay; 21 Nisan’da Aybastı Belediyesi binasında meydana geldi. Y.D., elindeki satırla belediyeye girerek başkanlık sekreteri Adem Demirkale’ye saldırdı.

        DARBEDEN YARALANDI

        Demirkale, başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Demirkale, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Adem Demirkale’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan şüpheli Y.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan, saldırı anı belediye binasının içindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bıyıklarıyla gündem olan ilçe başkanı: Yakıştığı için uzattım

        Bıyıklarıyla gündem olan ilçe başkanı: Yakıştığı için uzattım

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!