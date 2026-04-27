O anlar kamerada... Ordu'da bir kişi belediye personeline satırla saldırdı!
Ordu'da belediye binasına satırla giren Y.D., başkanlık sekreteri Adem Demirkale'ye saldırarak başından yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 27 Nisan 2026 - 16:50
Ordu’nun Aybastı ilçesinde Y.D.’nin, belediye personelinin başına satırla vurup yaraladığı olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
DHA'daki habere göre olay; 21 Nisan’da Aybastı Belediyesi binasında meydana geldi. Y.D., elindeki satırla belediyeye girerek başkanlık sekreteri Adem Demirkale’ye saldırdı.
DARBEDEN YARALANDI
Demirkale, başına aldığı darbe sonucu yaralandı.
REKLAM
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Demirkale, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Adem Demirkale’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheli Y.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, saldırı anı belediye binasının içindeki güvenlik kameralarına yansıdı.
