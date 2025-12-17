Habertürk
Habertürk
        Son dakika: O görüntüler mide bulandırdı! İzmir'de börek tezgahlarında fareler dolaştı | Son dakika haberleri

        O görüntüler mide bulandırdı! İzmir'de börek tezgahlarında fareler dolaştı

        İzmir'in Buca ilçesinde bir börekçide kaydedilen görüntüler adeta mide bulandırdı. Vitrinde, böreklerin üzerinde gezen fareyi gören vatandaşlar o anları saniye saniye kaydederken, belediye ekipleri gece yarısı operasyonuyla işletmeyi mühürledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:32
        Büyük skandal! Fare, börek tezgahında...
        İzmir'in Buca ilçesinde bir börekçide kaydedilen görüntüler adeta mide bulandırdı. Vitrinde, böreklerin üzerinde gezen fareyi gören vatandaşlar o anları saniye saniye kaydederken, belediye ekipleri gece yarısı operasyonuyla işletmeyi mühürledi.

        İHA'nın haberine göre olay; İzmir'in Buca ilçesindeki bir börekçide meydana geldi. İşletmenin önünden geçen vatandaşlar, tezgahtaki ürünlerin bulunduğu cam vitrinde bir farenin cirit attığını fark etti.

        VATANDAŞLAR O ANI KAMERALARA ALDI

        Börek tepsilerinin arasında rahat tavırlarla gezen fareyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, hijyen skandalını gözler önüne serdi. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

        GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN MEKAN İLAÇLANDI SAVUNMASI

        Görüntülerin tepki çekmesi üzerine işletme yetkilileri, olayın ardından mekanın ilaçlandığını savundu. Tedbir amaçlı olarak içeride bulunan tüm unlu mamullerin ve malzemelerin imha edilerek çöpe atıldığını iddia eden işletme, gerekli hijyen çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

        DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

        Görüntüleri ihbar kabul eden Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde söz konusu börekçiye baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edilirken, halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri, iş yerini mühürleyerek ticari faaliyetten men etti.

        #İzmir
