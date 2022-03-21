O kentte kar kalınlığı 3 metreyi geçti! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Düzce, son yılların en sert ilkbaharını yaşıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 20 ila 50 santimetre arasında olduğu, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi geçtiği Düzce’de evlerin pencereleri ve kapılarının üstleri karla kaplandı. Vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkmakta zorluk yaşadı.

"1.5 METRE DAHA KAR YAĞDI"

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Sinekli yaylasında yaşayan ve son yılların en çetin ilkbaharını yaşadığını dile getiren Mehmet Albayrak, “Sinekli yaylasındayım. Daha önce 1.5 metre kar zaten vardı. Üzerine dün ve bugün 1.5 metre daha kar yağdı.

"BÖLGEDE 3 METRE KAR VAR"

Artık kapı ve cam üstlerinde olmaya başladı kar. Şu anda gördüğünüz yer, net 3 metre. Benim bulunduğum yer bir de kar tutmayan bir yer. Rüzgâr doğudan geldiği için burası batıda kalıyor. Batı cephesinde 3 metre kar var.

"KAPININ ÖNÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞIYORUM"

Fırtınanın tuttuğu yerleri siz düşünün. Kar yağışı hala devam ediyor. Kapının önünü açmaya çalışıyorum.

Diğer camdan dışarı çıktım. Geldim kapının önünü açmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.