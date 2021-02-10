Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 9 Şubat tarihinde olağanüstü bir görüşme gerçekleştirdi.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, toplantıda kalabalık ortamların hastalığın bulaşmasını kolaylaştırdığına dikkat çekilerek, bu ortamlarda bulaşın azaltılmasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü. Bu noktada, tarama testi uygulaması ile asemptomatik kişilerin belirlenmesinin de salgın yönetimi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Kurul, vatandaşların sağlığının korunması için kalabalık, insan sirkülasyonunun fazla olduğu toplu yaşam alanlarında vaka tespit edilmesi durumunda il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından da uygun görülmesi halinde yeni kararlar aldı.

Buna göre, uygun görülmesi halinde semptomu olan veya olmayan kişilere test yapılmasına, test sonucu pozitif çıkanların tedavi edilmesine, temaslılarının ise izole edilerek takip edilmesine karar verildi.

Kurul kararı, kamu kurum ve kuruluşları, okullar, toptancı hali, organize sanayi bölgesi, fabrikalar, iş yerleri, apartman ve site gibi tüm alanları kapsıyor.

Ayrıca, bu tür alanlarla ilgili kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde takip ve denetimlerin yapılması da kararlaştırıldı.

Öte yandan, Antalya Valiliği’nin olağanüstü test kararı sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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