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Bakanlar Kurulu'nun pandemi ile ilgili açıkladığı yeni önlemlerin sağlık çalışanlarına hayal kırıklığı yaşattığını söyleyen Antmen, “Hükümet salgın yerine algı yönetiminde kararlı görünüyor. Vatandaşları korumaktan ziyade 'sürü bağışıklığını' hedeflediğini çok açık şekilde ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

"YAŞANTIYI ÇOK TEHDİT EDER HALE GELDİ"

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, koronavirüsün pik yaptığı ilk döneme göre bugün yaşantıyı daha çok tehdit eder hale geldiğini anlatan Antmen, "Salgın şu anda bütün Türkiye’ye yayılmış ve kontrolden çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın pandemi sürecini şeffaf bir biçimde yönetmemesi yüzünden gerçek olgu ve ölüm sayıları konusunda yeterli bilgimiz yoktur. Ancak bilim insanlarının saha gözlemleri ve çeşitli kaynaklara dayanarak yaptığı tahminler, bugünlerde salgın eğrisinin ilk tepe noktasına ulaştığı nisan ayından daha fazla olgu sayısıyla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Entübe edilen hasta ve ağır hasta sayısındaki artışta özellikle ekim ayının üçüncü haftasından sonra gözlenen yükselme eğilimi endişe vericidir. Ölüm sayılarındaki artış da endişe vermekte" ifadelerini kullandı.

" MERSİN'DE GÜNLÜK VAKA SAYISI 700'ÜN ÜZERİNDE"

Gelinen noktada Mersin’de günlük pozitif vaka sayısının 700’ün üzerinde olduğunu iddia eden Antmen, şöyle devam etti:

"Ambulanslar olguları taşımakta zorlanmaktadır. Hastanelerde mevcut servisler, yoğun bakımlar tam kapasite ile çalışmasına karşın yeni Covid-19 servisleri ve yoğun bakımlar açılması planlanıyor. Sadece Covid-19 hastaları değil, diğer hastalar da servis, yoğun bakım sıkıntısı yüzünden kamusal sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çekiyor."

“SAĞLIK SİSTEMİMİZİ ÇOK ZORLAYAN BİR NOKTADAYIZ”

Hızlı tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığı birçok hastalığın taraması yapılamadığını anlatan Antmen şöyle konuştu:

“İlçe Sağlık Müdürlükleri’nin ve sağlık merkezlerinin üzerine yıkılmış olan filyasyon çalışmalarında olgulara yetişilemiyor. Aile hekimleri de isyan halinde. Giderek artan sayıda pozitif ve temaslı olgu izlemine yetişemiyorlar. Salgının kontrolden çıktığı bir dönemde artık maske, mesafe, hijyen demenin bu sorunu çözmediğini anlamalıyız. Salgınla mücadelenin sorumluluğu yalnızca yurttaşa, bireye indirgeyerek bu sorunla baş edilemez. Sağlık sistemimizi çok zorlayan bir noktadayız. Salgının böyle devam etmesi, hasta sayılarının böyle artması durumunda hiçbir sağlık sisteminin yeterli olamayacağı, çökeceği göz önüne alınmalı."

"MESLEK HASTALIĞI OLARAK YASALARDA YER ALMALI"

Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin’de de tüm verilerin kamuoyu ile şeffaf ve ayrıntılı biçimde paylaşılmasını isteyen Antmen şu görüşlere yer verdi:

"Sağlık çalışanları yorgundur. Salgın ile en önde, özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarını korumayı öncelemeyen hiçbir ülke salgınla baş edemez. Eşit ve adil olmayan görev dağılımı, eşitsiz ek ödemeler, sosyal ve ekonomik kısıtlılıkların yanında bir de her gün meslektaşlarının ölümüyle moral ve motivasyonu bozulan sağlık çalışanları tükenmiştir. Olumsuzluklara rağmen sağlık çalışanları özveri ile çalışmaktadır. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük hakları hızla düzeltilmelidir. Pandemide 12-14 kat daha yüksek bulaş riski taşıyan, hastalanan ve şimdiye kadar 160’tan fazla kayıp veren sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve bu olayın meslek hastalığı olarak yasalarda yer alması sağlanmalı."

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