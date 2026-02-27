Öğrenci servisi ile çarpışan motokurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Karabük'te öğrenci servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. H.K. idaresindeki minibüs ile Yashar Ghasamı (27) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çarpışmanın etkisiyle motokuryelik yapan sürücü Ghasamı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ghasamı, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
