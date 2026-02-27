Canlı
        Son dakika: Öğrenci servisi ile çarpışan motokurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Öğrenci servisi ile çarpışan motokurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Karabük'te öğrenci servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 16:49
        Genç motokurye hayatını kaybetti

        Karabük'te öğrenci servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. H.K. idaresindeki minibüs ile Yashar Ghasamı (27) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çarpışmanın etkisiyle motokuryelik yapan sürücü Ghasamı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Ghasamı, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Sultangazi'de kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar

        Sultangazi'de otomobille sokağa giren şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş açtı. Saldırı sırasında çevredekiler panikle kaçarken, bir seyyar satıcının soğukkanlı tavrı dikkat çekti. (DHA)

        #Karabük
        #Son dakika haberler
