Öğrencilerin ölümle sınavı! 0:00 / 0:00

DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, karayolundan geçerek okullarına gitmek zorunda olan öğrenci ve veliler, ölümlü kazaların yaşandığı noktaya üst geçit yapılmasını istiyor.

Ereğli Ören Mahallesi, ortasından geçen Ereğli-Zonguldak karayolu nedeniyle ikiye bölünmüş durumda. Karayolunun sol tarafında bulunan Ören Ortaokulu'na gitmek için araçların hızla geçtiği yoldan karşı caddeye geçmek zorunda kalan öğrenciler, ölüm korkusuyla okullarına gidiyor. Veliler de çocuklarını büyük bir korkuyla okullarına gönderiyor.

AĞUSTOS AYINDA BİR KADIN ÖLDÜ

17 Ağustos 2020 tarihinde Selma Cerrah'ın yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmesiyle ailelerin tedirginlikleri daha da artmış durumda. Okulların açılmasıyla birlikte bölgeye üst geçit isteyen veliler, çocuklarıyla birlikte karayolunda toplanarak tepkilerini dile getirdi.

'VELİLER OLARAK ÇOK TEDİRGİNİZ'

Veli Önay Sönmez, Selahattin Yener ve Şengül Yener, çocuklarının okuldan çıkınca ana yola kadar işlerinden izin alarak kendilerinin eşlik ettiklerini anlattı.

Karayollarının bölgeye üst geçit yapmasıyla sorunun çözülebileceğini ifade eden Önay Sönmez, "Burada ölümlü kaza da oldu. Şimdi okullar açıldı. Biz veliler olarak çok tedirginiz. Çocuklarımızın can güvenliği yok. Burada bir çocuğa araba çarpsa telafisi olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.