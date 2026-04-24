        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Öğretmen Fatma Nur Çelik'in katili ilk kez hakim karşısında | Son dakika haberleri

        Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'in katili ilk kez hakim karşısında

        İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren ve 6 kişiyi bıçakla yaralayan 17 yaşındaki katil Furkan Samet Bakalım ilk kez hakim karşısına çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 13:36 Güncelleme:
        Fatma Nur Çelik'in katili ilk kez hakim karşısında

        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 6 kişiyi yaralayan tutuklu sanık Furkan Samet Bakalım (17), 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci Furkan Samet Bakalım (17), öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Balım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık Furkan Samet Bakalım'ın, Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

        2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi planlanan davanın ilk duruşması, salonun fiziki yetersizliği nedeniyle daha büyük olan 19. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. Duruşma saat 11.00’de başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Çeltiğin babası"ndan 3 çeşit daha

        Türk tarımına kattıkları nedeniyle "çeltiğin babası" olarak anılan Ziraat Mühendisi Dr.Halil Sürek, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık ve hastalıklara dayanıklı geliştirdiği 3 yeni çeşidi çiftçilerin kullanımına sundu.(AA)

        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        15 yıl kaçtı... 9 kez estetik yaptırdı! Cinayetten aranıyordu!
        15 yıl kaçtı... 9 kez estetik yaptırdı! Cinayetten aranıyordu!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası