DHA

Bartın'da Sevim Arkan (49),2017 yılında çöplük olarak kullanılan alanda barınak kurarak, buradaki hayvanları beslemeye başladı. Arkan ardından Okçular Köyü'ndeki 5 dönümlük araziyi kiralayarak burada yaklaşık 500 köpeğin bakımını üstlendi. Önceki gün barınakta köpeklerden biri doğum yaptı.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

DHA'da yer alan habere göre doğum sırasında köpek öldü ve 4 yavrusu da ölü olarak dünyaya geldi. Arkan, yavru köpeklere kalp masajı ve suni tenefüs yaparak, hayata döndürmeyi başardı.

Arkan'ın yavru köpeklere müdahalesi ise yanındaki bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilip, görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Video, binlerce kez izlendi.

"KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPAR"

Sevim Arkan, şöyle konuştu: "Anne doğum sırasında öldü. 4 yavrusu da ölü doğum yaptı. Ben de 20 dakika boyunca kalp masajı ve sunni teneffüs yaptım ve onları hayata döndürmeyi başardım. Sonra o anları görüntüleyen arkadaşım sosyal medyada bu görüntüleri yayınlamış, binlerce kez izlenmiş ve çok güzel tepkiler aldım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Benim insanlardan ricam o canlara iyi baksınlar onlar bize emanettir."