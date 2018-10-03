Atatürk Barajı
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Atatürk Barajı'nı yapan, Ömer Üründül'ün ortağı olduğu Palet İnşaat konkordato istedi

Futbol yorumcusu Ömer Üründül’ün babasının, iki ortağı ile kurduğu ve Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı’nı inşa eden Palet İnşaat, konkordato talep etti. Yarım asrı deviren şirket adına açılan davada, kısa vadeli borçların ödenmesinde güçlük çekildiği kaydedildi. Ömer Üründül de, şirketin üç ortağından biri.

03.10.2018 - 08:42 | Güncelleme:

Ankara merkezli Palet İnşaat ve Ticaret AŞ ile şirketin yöneticileri Alim Melih Kura, M. Emre Okyar ve K. Faik Okyar konkordato başvurusunu 28 Eylül’de yaptı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, şirketin mali sıkıntıya düşmesinin sebeplerine de ayrıntılı olarak yer verildi. Şirket avukatları Güven Şık ve Gökhan Tezcan’ın imzasını taşıyan dilekçeye göre Palet İnşaat kurulduğu günden bu yana onlarca projeye imza attı. Söz konusu projelerin başında ise Atatürk Barajı yer alıyor.

Dava dilekçesinde, şirketin mali sıkıntıya düşmesine, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler neden oldu. Dilekçeye göre, dünyada nakit bolluğunda yaşanan azalma, artan jeopolitik riskler, 15 Temmuz darbe girişimi ve kurlardaki sert yükseliş şirketin mali dengesini olumsuz etkiledi.

Dilekçeye göre, şirketin üstlendiği projelerin tamamına yakını kamuya ait işler. Dava dilekçesine göre, şirketin elindeki projelerin sözleşme büyüklüğü 660 milyon lira.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

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