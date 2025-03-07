Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: On Numara sonuçları açıklandı! 7 Mart 2025 Cuma On Numara sonuç sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı! 7 Mart On Numara sonuç sorgulama

        On Numara çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara çekilişi sonucu noter huzurunda canlı yayında açıklandı. Şans oyunu tutkunları için On Numara'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaraları haberimizde derledik. İşte 7 Mart 2025 Cuma On Numara Milli Piyango sonuç sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 20:09 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        On Numara sonuçları açıklandı
        ABONE OL

        On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakamın belirlendiği On Numara'da belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte, 7 Mart 2025 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

        7 MART 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        REKLAM

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"